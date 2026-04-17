IM divulgó renders del proyecto en 8 de Octubre y avenida Italia: así será la circulación

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El intendente de Montevideo, Mario Bergara, y el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, presentaron, en la jornada de este jueves, los detalles del proyecto de reforma del transporte para el área metropolitana ante la Junta Departamental.

El jefe comunal recordó las principales características del proyecto, que estará construido en base a dos ejes troncales: uno que va desde Zonamérica hasta la plaza Independencia y otro que estará entre El Pinar y la plaza mencionada. Ambos ejes tendrán un largo de 50 kilómetros, aproximadamente.

Si bien ya se había hecho público cómo quedará el diseño en los distintos tramos de la avenida 18 de Julio, la principal novedad de la comparecencia del intendente ante el Parlamento montevideano es que se dieron a conocer los renders sobre avenida Italia y 8 de Octubre.

Según muestra la presentación que hizo Bergara este jueves, en avenida Italia “se mantiene la ciclovía en toda la avenida en el cantero central, se incorporan las dos vías de ómnibus articulados y quedan tres sendas para autos particulares a cada lado”. “A diferencia de 18 de Julio, no va a haber una única parada para los dos lados, sino que es una parada en el sentido de venida y otra en el sentido de ida”, explicó el intendente.

Por otra parte, en 8 de Octubre también estarán los dos carriles para los ómnibus articulados en el centro de la avenida, pero habrá paradas únicamente en el medio para subirse en ambos lados. Para los vehículos particulares, habrá dos carriles en dirección al este y uno solo hacia el Centro.

En uno de los dibujos que presentó Bergara, se mostraba que, en los tramos más angostos de 8 de Octubre, el tránsito de vehículos particulares será canalizado por otras calles. De esta forma, habrá partes de la avenida que no tendrán circulación de autos en uno de sus sentidos, al igual que va a suceder en ciertos tramos de 18 de Julio.

Bergara también recordó que el proyecto va a requerir obras para construir cinco pasos a nivel: tres en avenida Italia (en las esquinas con Luis Alberto de Herrera, bulevar José Batlle y Ordóñez y avenida Bolivia) y dos en 8 de Octubre (uno a la altura de Luis Alberto de Herrera y otro en bulevar José Batlle y Ordóñez).

A su vez, el intendente confirmó que las calles Soriano y Martín C. Martínez van a cambiar de sentido por la reforma en 18 de Julio, al igual que Rousseau por los cambios en 8 de Octubre. Además, habrá “carriles discontinuos” para ingresar a estas dos avenidas, que tendrán en varios casos la derivación del transporte particular a calles paralelas.

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