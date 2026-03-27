IM difundió nueva encuesta sobre Bergara: misma aprobación que indecisión y 37% desaprueba

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La Intendencia de Montevideo difundió los resultados de la primera encuesta de opinión pública del año 2026 realizada por Equipos Consultores para el monitor departamental, un trabajo que mide la evaluación de la gestión del intendente de forma bimensual.

Según los datos presentados en el informe, el 37% de los consultados respondió que desaprueba la gestión de Mario Bergara al frente de la comuna, mientras que un 28% contestó que la aprueba y otro 28% que ni aprueba ni desaprueba. El restante 7% prefirió no opinar.

Desde el equipo de Bergara remarcaron que el reciente relevamiento de Equipos Consultores marca un “margen muy distinto” entre la aprobación y la desaprobación en comparación con la última encuesta de Cifra, que concluyó que un 52% desaprobaba la gestión del intendente.

En comparación con los tres relevamientos anteriores, el resultado de aprobación de febrero y marzo de 2026 es el más bajo. Bergara comenzó su gestión con un 49% de valoraciones positivas en agosto, pero ese número descendió a 40% en octubre y 31% en noviembre.

En cuanto a la desagregación por variables básicas, hay una desaprobación mayor en las mujeres y en la franja etaria de entre 50 y 64 años. Por otra parte, quienes tienen más opiniones positivas son aquellas personas de un nivel socioeconómico bajo.

Según las preferencias políticas, el intendente capitalino cosecha más indecisión que aprobación entre quienes lo votaron en las elecciones municipales de 2025, mientras que entre quienes se inclinaron por las otras dos opciones dentro del Frente Amplio alcanza un 40% de opiniones positivas y un 36% de opiniones negativas.

Equipos también releva la consideración de la gente hacia el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo. En febrero de 2026, un 44% de los consultados contestó que desaprueba la forma en la que está funcionado la comuna, un 26% aprueba y un 23% que no aprueba ni desaprueba.

Por último, la comuna capitalina mantiene saldo positivo de aprobación en ocho aspectos: acciones culturales, estado de espacios públicos, iluminación, saneamiento, construcción de obras de infraestructura, políticas sociales, el funcionamiento del sistema de transporte colectivo y la atención al público.

Por otro lado, tiene un saldo negativo en otras cuatro áreas: la reparación de las calles, la recolección de la basura, el tránsito y la limpieza de la ciudad.

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