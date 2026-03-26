Política

Más del 50% de los montevideanos no aprueba gestión de Bergara, según Cifra: los detalles

Montevideo Portal

La consultora Cifra presentó este jueves una nueva encuesta de la opinión pública sobre la evaluación de la gestión del intendente de Montevideo, Mario Bergara.

Según los datos difundidos por Telemundo (Canal 12), el 52% de los encuestados desaprueba la gestión del jefe comunal capitalino, mientras que el 29% la aprueba. En tanto, un 11% indicó que no aprueba ni desaprueba y un 8% respondió que no tiene opinión.

La encuesta también muestra diferencias en la evaluación según la afinidad política de los montevideanos. Entre quienes votaron a la coalición republicana, el 73% desaprueba la gestión de Bergara y un 15% la aprueba.

En el caso de los votantes del Frente Amplio, las opiniones aparecen divididas, ya que un 39% aprueba y un 40% desaprueba.

Por su parte, entre quienes optaron por votar en blanco, también se observa un escenario dividido, aunque con una mayoría relativa del 45% que desaprueba.

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