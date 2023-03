IM dice que aumento de contribución es para inmuebles “de alto valor” y solo afecta al 3%

Política

Desde el mes de marzo empezó a regir en Montevideo un aumento de contribución inmobiliaria, una suba que, según la Intendencia de Montevideo (IM), afecta a inmuebles “de alto valor”, con lo que el 97% de los padrones de la ciudad “no fueron afectados”, según datos proporcionados por el gobierno departamental a Montevideo Portal.

El aumento “afecta a 12 mil padrones con suba real por encima de la inflación de un total 550 mil padrones”, señalaron desde la IM. La suba es de un máximo 28% nominal, según la comuna, y advierte que de este total un 8,25% corresponde a la inflación 2022.

El aumento en la contribución para algunos padrones, votado el año pasado en la Junta Departamental, fue alertado por el edil nacionalista Javier Barrios Bove, que en declaraciones a El País dijo estar en conocimiento de casos de contribuyentes con un incremento de hasta un 50%.

En diálogo con Montevideo Portal, Barrios Bove afirmó que, desde su punto de vista, la administración aplicó un “impuestazo”.

“Esto estaba previsto para los inmuebles de mayor valor, pero me han llegado casos que no condicen con ese espíritu. Un apartamento de dos dormitorios en la avenida 18 de Julio y Tacuarembó pasó de pagar $ 10.500 a 16.700. Uno en Paullier y Colonia tuvo un 40% de aumento. No son propiedades para las que estaba previsto el impuestazo, pero donde también están surgiendo”, dijo el edil.

Barrios Bove sostuvo que desde el Partido Nacional están ahora tratando de recabar casos, para determinar si se trata de “errores” o si es algo generalizado.

El cambio fue votado en la Rendición de Cuentas de 2021, aprobada a mediados de 2022 en la Junta Departamental de Montevideo. Allí la comuna aseguró que desde 2024 bajará la contribución del 70% de los padrones.

Según la IM, en la primera franja, la rebaja el año próximo será de más del 20%.

El edil nacionalista dijo que este año “nadie tiene un descuento”.

“Que te suban lo que ha sido la tradicional, porque también el valor de catastro se va ajustando, está bien. Pero si de la noche a la mañana te suben entre un 30 y un 40%, y algunos casos un 50%, es un impuestazo”, afirmó Barrios Bove.

Además, señaló que también debe ser considerada la contrapartida de los servicios, y recordó que hay zonas de Carrasco Sur donde todavía no hay saneamiento.

