IM defiende pago a Agarrate Catalina para festival en Santa Lucía

La Intendencia de Montevideo (IM) defendió el pago de $ 170.000 para la actuación de la murga Agarrate Catalina en un festival realizado en Santa Lucía, en Canelones.

En respuesta a un pedido de informes realizado por el ediles del Partido Nacional Pablo Fredes, La administración afirmó que el apoyo se debió a que los organizadores del evento solicitaron la asistencia y que la comuna “despliega acciones de apoyo” en el área metropolitana, de la que la ciudad canaria forma parte, como en otros puntos del territorio.

La IM también consideró “importante destacar que el evento tenía un fin benéfico”, y que lo recaudado en la Fiesta de la Cerveza de Santa Lucía sería destinado a mejoras edilicias en el Club 23 de marzo, la Escuela Especial N° 255 y la Sociedad Civil Buscando Miradas. También señalaron que el evento contaba con la declaración de interés del Ministerio de Turismo. “Estos elementos se evalúan al momento de definir un apoyo de estas características”, sostuvo la administración.

Como informó Montevideo Portal, la IM autorizó a principios de marzo mediante una resolución el pago de $170.000 para la presentación de un espectáculo de la murga Agarrate Catalina a realizarse en la Fiesta de la Cerveza de Santa Lucía.

El edil Fredes dijo a Montevideo Portal que “no es ético” que “el contribuyente le financie la campaña a Cosse en otro departamento”.

“Creemos que es bastardear el dinero del contribuyente que con gran esfuerzo paga religiosamente los onerosos tributos que impone la IMM; por más 'tradición' que se quiera argüir, no está bien”, afirmó. “Acá el monto no es lo más relevante. Decimos, y es lo que nos preocupa, que la plata del aportante montevideano se tiene que quedar en Montevideo, no debe gastarse en otro departamento, con fines por lo menos discutibles, no es justo”, agregó.

El nacionalista también cuestionó la falta de un criterio para la selección la murga.

“Consultamos en un Pedido de Informe que realizamos, ¿Cuál es el criterio de selección que aplica la IMM para contratar a los conjuntos?. En este caso parece que no lo hubo, los organizadores de un evento en otro departamento, eligen la murga Agarrate Catalina, y le dicen a la comuna que se haga cargo de los costos”, remató.

El secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, fue entrevistado en Punto de encuentro de radio Universal el 14 de marzo, donde fue consultado sobre el apoyo de la IM al espectáculo en Canelones.

“Cosse está en campaña. Es una candidata cantada y nos parece bien que vaya a hacer campaña al departamento de Canelones. Lo tiene que recorrer”, afirmó Legnani.

“El apoyo institucional es una cosa, es válido. Ahora, que después la intendenta vaya a Santa Lucía en el marco de esa fiesta y haga campaña, porque tiene un vínculo con Raúl Estramil… Carolina estuvo hace una semana en una actividad de la Lista 5005 y es muy posible que la respalden. En ese marco, con el vínculo político que tienen con el presidente del club que organiza la fiesta, que vaya y visite la vista, me parece válido”, sostuvo Legnani en relación al organizador del evento, que es dirigente de la Lista 5005.

