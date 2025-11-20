IM comenzó la extracción de 500 palmeras por picudo rojo y trabaja con urgencia

Montevideo Portal
La Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a retirar palmeras afectados por el picudo rojo, insecto que es considerado como una plaga y se desarrolla en el interior del tronco de estas plantas.
El plan de la comuna incluye el retiro de 500 ejemplares “en un período lo más breve posible”.
“El objetivo es retirar la totalidad de los ejemplares afectados en espacios públicos”, señala el comunicado del ejecutivo departamental, y se prevé dividir a Montevideo en ocho áreas “con trabajos en simultaneo para que el resultado sea más efectivo”.
Además, se va a realizar un “tratamiento diferencial” para cada especie de palmera ubicada en las áreas de injerencia del gobierno departamental. “Estas acciones son trabajos preventivos y se realizan en forma sistemática tomando en cuenta las estaciones del año”, asevera la IM.
La intendencia también desarrolló una aplicación que utiliza inteligencia artificial sobre fotos aéreas tomadas por un dron. Esto permite categorizar la situación de cada palmera en forma más rápida que los monitoreos mediante recorrido de las zonas, asegura la comuna. “La aplicación permite detectar y georeferenciar cada ejemplar y se está por llevar a la práctica”, añade.
“Esta plaga es muy agresiva y se ha instalado tanto en áreas urbanas como rurales. Ataca, principalmente, al tipo más común de palmeras que hay en el departamento, la Phoenix canariensis, una especie exótica, llegada con la inmigración y que es muy sensible”, reza el texto difundido.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]