IM comenzó la extracción de 500 palmeras por picudo rojo y trabaja con urgencia

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a retirar palmeras afectados por el picudo rojo, insecto que es considerado como una plaga y se desarrolla en el interior del tronco de estas plantas.

El plan de la comuna incluye el retiro de 500 ejemplares “en un período lo más breve posible”.

“El objetivo es retirar la totalidad de los ejemplares afectados en espacios públicos”, señala el comunicado del ejecutivo departamental, y se prevé dividir a Montevideo en ocho áreas “con trabajos en simultaneo para que el resultado sea más efectivo”.

Además, se va a realizar un “tratamiento diferencial” para cada especie de palmera ubicada en las áreas de injerencia del gobierno departamental. “Estas acciones son trabajos preventivos y se realizan en forma sistemática tomando en cuenta las estaciones del año”, asevera la IM.

La intendencia también desarrolló una aplicación que utiliza inteligencia artificial sobre fotos aéreas tomadas por un dron. Esto permite categorizar la situación de cada palmera en forma más rápida que los monitoreos mediante recorrido de las zonas, asegura la comuna. “La aplicación permite detectar y georeferenciar cada ejemplar y se está por llevar a la práctica”, añade.

“Esta plaga es muy agresiva y se ha instalado tanto en áreas urbanas como rurales. Ataca, principalmente, al tipo más común de palmeras que hay en el departamento, la Phoenix canariensis, una especie exótica, llegada con la inmigración y que es muy sensible”, reza el texto difundido.

