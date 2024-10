Huracán Milton tocará tierra “en las próximas horas”, pero su intensidad baja: ¿por qué?

Internacionales

El huracán Milton perdió este miércoles intensidad de nuevo y bajó de categoría, de 4 a 3, debido a que ahora alcanza vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Había alcanzado la categoría 5, la más alta en la escala.

La tormenta va camino a la costa oeste de Florida, Estados Unidos, donde ya se han producido los primeros tornados y se espera su llegada esta noche.

Según una actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos (EE. UU.), Milton, no obstante, ha crecido de tamaño y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta más 400 kilómetros desde su centro.

El sistema se encuentra ubicado a 100 kilómetros al oeste-suroeste de Sarasota, en la costa oeste de Florida, y a 275 kilómetros al suroeste de Orlando, en el centro del estado, y se mueve hacia el noreste a 17 millas por hora 28 kilómetros por hora.

Según consignó CNN, que realiza un reportaje minuto a minuto del fenómeno, el huracán tocará tierra en la Costa del Golfo de Florida “en las próximas horas”. Esta actualización fue realizada cerca de las 20:00 (hora de Uruguay).

Los meteorólogos del NHC indicaron que ya están sintiendo intensas precipitaciones con vientos de fuerza de tormenta tropical tierra adentro en la península floridana. También hay múltiples avisos de tornado en vigor en toda Florida.

De acuerdo con las actualizaciones de CNN, el NHC informó que Milton “inició el proceso de tocar tierra” y sus vientos más intensos “están llegando a la costa”. De todas formas, el citado medio recordó que no llegará a tocar tierra hasta que al menos la mitad del ojo del huracán cruce la tierra, algo que sucederá “probablemente dentro de las próximas dos horas”.

Luego, se espera que Milton gire hacia el este-noreste y el este los próximos jueves y viernes y, según la trayectoria pronosticada, que el centro toque tierra esta noche en alguna parte del centro de la costa oeste de Florida, y luego cruce la península a lo largo de la noche hasta salir a aguas del Atlántico en la mañana del jueves.

Los meteorólogos esperan que Milton siga siendo un huracán de “gran magnitud extremadamente peligroso” cuando llegue a la costa de Florida esta noche, y que mantenga su fuerza de huracán mientras atraviesa la península.

Preocupa mucho la marejada ciclónica que puede causar Milton en la bahía de Tampa, de entre 3 a 4,5 metros de altura.

Las fuertes lluvias que arrojará Milton a través de la península floridana hasta el jueves conllevarán “el riesgo de inundaciones repentinas y urbanas catastróficas”, especialmente en áreas donde las inundaciones costeras y terrestres se combinan.

Por otro lado, de acuerdo con CNN, hasta las 19:00 (hora de Uruguay) hubo 18 reportes de tornados en el estado y más de 100 alertas por este fenómeno.

Algunos usuarios —entre ellos las cuentas oficiales de servicios meteorológicos— difundieron videos de los tornados en redes sociales.

**LARGE MULTI-VORTEX TORNADO REMAINS ON THE GROUND NOW MOVING INTO MARTIN COUNTY**



SEEK SHELTER IF IN THE PATH OF THIS STORM https://t.co/0RHmrhc803 — NWS Miami (@NWSMiami) October 9, 2024

Big tornado wrecking havoc on southwest Florida. Fort Myers and north fort Myers specifically. #HurricaneMilton @ReedTimmerUSA pic.twitter.com/iSGbG0UBsa — Brian Conley (@B_conley25) October 9, 2024

At my home in Fort Myers Florida, awaiting the arrival of Hurricane Milton. We just got put under a tornado warning.



This tornado just touched down in Clewiston which is about 60 miles to the northeast of us. pic.twitter.com/ynVnd1b8BO — Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 9, 2024

@cnn A security camera captured the moment an apparent tornado blew by a house in Fort Myers, Florida. Homeowner Dylan Boehm told CNN that he evacuated the area but has been checking surveillance cameras at his home. ? original sound - CNN

TORNADO IN WELLINGTON:

Video a friend sent to me of a confirmed tornado moving through Wellington on Southern Blvd ahead of #HurricaneMilton.



SEEK SHELTER NOW!!! pic.twitter.com/17rAfjN6BE — Kate Hussey (@katehussey8) October 9, 2024

Tornado damage here in Fort Myers ahead of Hurricane #Milton making landfall. Roofs completely blown off homes. People now seeking alternate shelter. Orangewood Avenue. Downed trees, power lines, fences. Power is out. Thankfully, no reported injuries.@accuweather pic.twitter.com/bqYsZB2iek — Ali Reid (@alireidtv) October 9, 2024

Lo que fue la jornada

La Agencia de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, en inglés) avisó este miércoles de que el huracán Milton será “catastrófico y mortal” y pidió a la población que utilice estas últimas horas para abandonar la zona y que aquellos que no hayan podido “busquen lugares seguros de manera inmediata”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes que el huracán Milton podría ser el “peor” en golpear el estado de Florida en un siglo y pidió a las personas que se encuentran en la trayectoria de la tormenta que evacúen lo antes posible.

Según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA, en inglés), la temporada de huracanes en el Atlántico —que comenzó oficialmente el 1 de junio— podría tener una actividad “por encima” del promedio, con entre 8 y 13 huracanes, de los cuales entre 4 y 7 serían de categoría mayor.

Desde que comenzó la temporada de huracanes se han formado nueve huracanes: Beryl, Debby, Ernesto, Francine, Helene, Isaac, Kirk, Lesley y ahora Milton, de los cuales Beryl Milton alcanzaron la categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson.

Con información de EFE