Huracán Milton: cuándo golpeará con más fuerza y las impactantes fotos de su arribo

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos (EE. UU.) emitió este miércoles un aviso de tornados para partes del sur de Florida, al tiempo que instó de nuevo a la población expuesta al embate del huracán Milton —especialmente en la costa oeste— a que evacúe si así lo requiere la autoridad local.

En su boletín de las 12:00 hora local (a las 13:00 de Uruguay), el NHC indicó que múltiples tornados han comenzado a producirse en partes del sur de la península de Florida, mientras el "extremadamente peligroso" huracán de categoría 4 Milton se aproxima a la costa oeste de este estado, donde se espera que impacte en la noche del miércoles.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y se mueve hacia el noreste con una velocidad de traslación de 28 kilómetros por hora.

Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, subrayó este miércoles a la población de Florida que se ponga a resguardo ante la inminente llegada del huracán: "Es literalmente cuestión de vida o muerte", alertó.

El mandatario demócrata señaló desde la Casa Blanca que en la última semana su equipo "ha hecho todo lo posible" para estar preparado para cuando Milton toque tierra. Biden dijo haber hablado con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y con otras autoridades locales para mostrarles el apoyo del Ejecutivo federal.

"Les he ofrecido todo lo que necesiten, todo lo que tenemos. Les dejé claro que deberían comunicar si necesitan algo más. Les di mi número de teléfono personal aquí en la Casa Blanca para que se pongan en contacto conmigo directamente si es necesario", añadió.

Los meteorólogos esperan que Milton siga siendo un huracán de "gran magnitud extremadamente peligroso" cuando llegue a la costa centro-oeste de Florida por la noche y que mantenga su fuerza mientras se desplaza por esa península hasta el jueves.

Al respecto, se volvió viral un clip de un experto debido a la cantidad de lluvia que se espera que el huracán genere. Según la publicación, se espera que la tormenta haga caer unos 457 centímetros de agua (15 pies); “para que se hagan una idea de qué tan mortífero esto es, así se ven nueve pies [274 cm]”.

En el video, el meteorólogo utiliza realidad aumentada para mostrar qué tan alto llegarían los acumulados de agua. Se ve, así, lo alto que puede llegar a ser y las inundaciones que podría causar.

BREAKING: The storm surge for Hurricane Milton is expected to be 15 feet. To give you an idea of how deadly this is, here's what 9 feet looks like: pic.twitter.com/0SxfrA9XK3 https://t.co/56ZLtpOIbi

A su vez, un equipo de astronautas compartió imágenes desde la Estación Espacial Internacional que muestran cómo se ve Milton desde el espacio, con una gran nube cubriendo gran parte de la superficie.

We flew over Hurricane Milton about 90 minutes ago. Here is the view out the Dragon Endeavour window. Expect lots of images from this window as this is where I’m sleeping while we wait to undock and return to Earth.



Timelapse coming in a separate post.



1/6400 sec, f8, ISO 500 pic.twitter.com/zkhJdTlag7