Humo blanco: tras cruce en Twitter, Salinas y el Gordo Verde mantuvieron cordial encuentro

El incidente virtual se produjo ayer, luego de que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, contestara en Twitter a una persona que solicitaba que se permitiera la celebración de misas presenciales en navidad, algo que las medidas sanitarias vigentes no contemplan.

Salinas respondió a esta persona utilizando una cita bíblica. "Porque donde están reunidos dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20", escribió.

Posteriormente, el sacerdote Juan Andrés Verde, una persona popular no sólo en el ámbito religioso, manifestó su desgrado con la respuesta del jerarca, considerando que esta era innecesariamente provocadora.

"Con el respeto que Ud. merece: me parece MUY fuera de lugar esta respuesta de su parte. A uno le toca morder freno con su decisión, pero no da pa' torear de esta manera a la comunidad Católica. Siga trabajando firme por el bien de todos... pero c/Respeto", escribió el religioso.

Yo no le digo qué necesita en un quirófano para operar,que no se meta entonces en el ámbito teológico de cómo celebrar la Santa Misa en Navidad. Es libre de opinar y pensar lo que quiera.Pero desde su investidura y dada la sensibilidad, fue poco feliz en este momento y c/ su resp