Humo blanco: coalición acuerda votar Rendición y sueldos de militares lo tratará el Senado

Cabildo Abierto (CA) retiró las hojas sobre el aumento de ingresos para el personal militar de la votación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados.

Ese partido político había esgrimido, a comienzos de semana, que no votaría el proyecto de ley porque no se tuvieron en cuenta sus pedidos. “El ministro de Defensa, Javier García, planteó que no había forma de aumentar el salario de los militares. Por lo tanto, que era un tema cerrado. Lo venimos planteando hace tiempo. Si no se otorgan esos aumentos y una partida de salud mental para salud militar, Cabildo Abierto no va a acompañar la Rendición de Cuentas. Fue algo dicho una y otra vez en campaña”, manifestó el líder del partido, Guido Manini Ríos, en diálogo con Telemundo.

Sin embargo, en rueda de prensa este jueves el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez confirmó que se revirtió esta decisión. “La coalición ha acordado que es un tema que pasará a la órbita del Senado y será allí que se discuta y, eventualmente, se acuerde una fórmula que contemple estas circunstancias. Cuando se lleguen a votar [en Diputados] esas hojas, CA solicitará que sean retiradas”, manifestó.

Durante la votación, que se dio en la noche de este jueves, Montevideo Portal confirmó que CA removió este aditivo.

El acuerdo se dio luego de que el senador Guido Manini Ríos negoció con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que el tema sea discutido en la Cámara Alta, según consignó El Observador.

En tal sentido, Rodríguez aseveró que a nivel de los diputados de la coalición de Gobierno está “decidido y acordado” que “habrá Rendición de Cuentas aprobada” en esa Cámara. “Las reasignaciones van a ser votadas en su totalidad por todos los integrantes de la coalición, cada una de ellas tal cual como son planteadas, ya sea por el articulado que viene aprobado en Comisión [de Presupuestos integrada con Hacienda] (en algunos casos) o por las hojas sustitutivas y/o aditivas que hemos presentado producto del acuerdo que hemos arribado el fin de semana pasado”, expresó el representante blanco.

Según indicó, CA “aceptó” las explicaciones y razones esbozadas por los legisladores de la coalición. “Hay una serie de asignaciones y reasignaciones que son dadas en Diputados que son de un monto muy importante, las hemos ya anunciado hace varios días y eso significa que el margen de acción para esta Cámara está bastante acotado”, apuntó.

“Ese margen de acción”, continuó Rodríguez, “en el Senado todavía no se ha comenzado a desplegar, por tanto hay posibilidades de accionar”, sentenció.

La oposición

Por otro lado, desde el Frente Amplio (FA) habían anunciado que acompañarían el aumento salarial para los ingresos más sumergidos de las Fuerzas Armadas.

El diputado de esta fuerza política, Gonzalo Civila, remarcó que "el principal problema del país es el crecimiento de la desigualdad por la caída del ingreso de los trabajadores, de los jubilados, y el incremento de las ganancias de algunos sectores muy reducidos de la población”.

De esta manera, afirmó que “estos sectores de las Fuerzas Armadas de los que se está hablando” perciben “ingresos bajos”. “Mientras que los planteos se refieran a esos sectores de las Fuerzas Armadas, el Frente Amplio, como siempre lo ha hecho, acompañará que haya recursos para esos trabajadores", subrayó el legislador frenteamplista.

La Rendición de Cuentas terminará de ser votada en Diputados a en la madrugada de este viernes.

