Huelga de hambre de extrabajadores de Claldy en Torre Ejecutiva: “Despidos antisindicales”

Dos extrabajadores de la empresa láctea Claldy comenzaron este miércoles una huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva por despidos en el último tiempo.

“Urgente: trabajadores de Claldy entran en huelga de hambre por despidos antisindicales”, informó el Pit-Cnt en redes sociales, y agregó que la medida se tomó “debido a la intransigencia patronal”.

En noviembre, funcionarios de la compañía mantuvieron una carpa frente a la sede en Young, Río Negro, en protesta por 32 despidos y “por la negativa de la compañía a implementar seguros de paro rotativos”. Por entonces, ya se preveía la posibilidad de iniciar una huelga de hambre.

En un comunicado, la central sindical señaló más temprano que, “ante la intransigencia de la empresa Claldy a los planteos de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) por la restitución de los puestos de trabajo, finalmente, dos de los trabajadores despedidos comenzarán una huelga de hambre, este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía”.

Los dos trabajadores son Aníbal Apollonia y Mauricio Fernández. “Estábamos preparados, más allá que aguardamos a la instancia de hoy para ver si es que se lograban revertir los despidos. Pero no nos cambia mucho lo que veníamos madurando. Estamos preparados para lo peor”, dijo Apollinia.

Claldy publicó un comunicado, consignado por Subrayado (Canal 10), en el que rechazan “categóricamente cualquier acusación” de que la empresa “reprime a trabajadores o que haya efectuado despidos de forma antisindical”.

“En fecha 11 de setiembre de 2025, el Poder Judicial se expidió mediante sentencia firme, constatando que no hubo sesgo antisindical en la conducta de Claldy, sino por el contrario, que la decisión de despedir se debió exclusivamente de una reestructura”, dice.

