“Hostilidad”: sindicato lácteo alerta por trabajador atropellado mientras militaba

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) alertó que un trabajador que se encontraba realizando actividades de militancia sindical fue atropellado por un auto, en un hecho ocurrido cuando estaba próximo a una carpa ubicada en la entrada de la empresa Claldy en Young.

Según un comunicado del sindicato al que accedió Montevideo Portal, el trabajador fue agredido por un vehículo de color rojo, que se dio a la fuga.

El auto había “rondado la carpa en reiteradas ocasiones” previo al hecho, afirman los trabajadores. Además, desde el sindicato aseguran que los ocupantes del vehículo “vociferaron insultos y agresiones verbales”, por lo que se generó un “clima de hostilidad”.

El trabajador tuvo que ser asistido debido a que sufrió lesiones como consecuencia.

La FTIL analiza realizar la denuncia, pero hasta el momento “confían” en que las “autoridades del Ministerio del Interior actuarán con celeridad, apelando a las cámaras de seguridad para identificar” a los responsables.

En el comunicado, el sindicato asegura que lo sucedido es un “hecho peligroso para la democracia”, ya que la acción “pudo costarle la vida” al trabajador.

