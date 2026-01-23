Policiales

Hubo tres accidentes carreteros mortales en cuatro horas; dos de las víctimas son menores

En la tarde y noche del jueves se produjo una racha de accidentes mortales pocas veces vista en las rutas nacionales: en un lapso de solo cuatro horas, tres personas perdieron la vida.

Tal como informáramos, el primer hecho trágico ocurrió sobre las 18:45 horas en el kilómetro 26/800 de ruta 6, cerca de la localidad canaria de Pando.

Allí, un auto que se encontraba detenido aguardando cambio de semáforo, fue impactado de atrás por una moto que circulaba en el mismo sentido con dos ocupantes.

El automóvil era conducido por un hombre de 68 años, quien resultó ileso y arrojó resultado negativo a la espirometría.

La moto era conducida por un adolescente de 16 años, quien fue trasladado grave a un centro de salud, donde murió poco más tarde, según informó Policía Caminera.

Llevaba como acompañante a un adolescente de 16 años, que fue diagnosticado como “politraumatizado, fractura de fémur derecho y amnesia del episodio”, y trasladado al Hospital Pasteur.

El segundo siniestro mortal se produjo a las 19:30 horas en el kilómetro 6 de la Ruta 19, en la localidad de El Carmen (Durazno).

Tal como informáramos, una camioneta que circulaba en sentido oeste, por causas a establecer despistó y volcó, para finalmente quedar sobre la faja natural lado norte.

Su conductor y único ocupante era un menor de 14 años, identificado A.D.M.D, quien murió en el lugar.

Finalmente, el tercer episodio trágico tuvo lugar en el kilómetro 23 de la ruta Interbalnearia, Canelones, a las 22:40 horas.

Allí, y por causas a determinar, se produjo una colisión entre moto y bicicleta.

La moto circulaba hacia el oeste, e impactó a una bicicleta cuya conductora pretendía cruzar la carretera

A consecuencia del impacto, el conductor de la moto, un hombre de 47 años, falleció en el lugar mientras era atendido por una emergencia médica.

La conductora de la bicicleta, una mujer de 25 años, presentó lesiones leves.