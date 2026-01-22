Contenido creado por Mateo Aguerre
Policiales

Terrible

Adolescente de 14 años conducía una camioneta en Durazno: despistó, volcó y murió

El menor era el único ocupante del vehículo. Las autoridades investigan las causas del siniestro de tránsito fatal.

22.01.2026 21:21

Lectura: 1'

2026-01-22T21:21:00-03:00
Montevideo Portal

Un adolescente de 14 años que manejaba una camioneta falleció en la tarde de este jueves.

El siniestro de tránsito se dio en el kilometro 6 de la Ruta 19, en la localidad de El Carmen (Durazno), de acuerdo con la información preliminar que difundió Policía Caminera.

El menor era el único ocupante del vehículo, el cual se despisto y volcó “por causas a establecer”.

