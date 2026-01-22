Policiales

Adolescente de 14 años conducía una camioneta en Durazno: despistó, volcó y murió

Montevideo Portal

Un adolescente de 14 años que manejaba una camioneta falleció en la tarde de este jueves.

El siniestro de tránsito se dio en el kilometro 6 de la Ruta 19, en la localidad de El Carmen (Durazno), de acuerdo con la información preliminar que difundió Policía Caminera.

El menor era el único ocupante del vehículo, el cual se despisto y volcó “por causas a establecer”.

