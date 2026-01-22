Adolescente de 14 años conducía una camioneta en Durazno: despistó, volcó y murió

Montevideo Portal
Un adolescente de 14 años que manejaba una camioneta falleció en la tarde de este jueves.
El siniestro de tránsito se dio en el kilometro 6 de la Ruta 19, en la localidad de El Carmen (Durazno), de acuerdo con la información preliminar que difundió Policía Caminera.
El menor era el único ocupante del vehículo, el cual se despisto y volcó “por causas a establecer”.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]