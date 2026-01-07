Locales

Hoy mismo: a qué hora se empieza a sentir el ciclón que afectará a Uruguay y a Brasil

En los últimos días, varios expertos locales y algunas plataformas internacionales anunciaron la llegada a Uruguay de un ciclón, fenómeno que acarrearía copiosas lluvias y algunas rachas de viento fuerte.

Si bien el ciclón en cuestión no comenzaría “oficialmente” hasta el jueves, el tiempo podría comenzar a desmejorar a partir de hoy. En concreto, desde primera hora de la tarde.

Por esa razón, el Inmet, servicio meteorológico oficial de Brasil, emitió una alerta amarilla por “peligro potencial de tempestad” para la mayor parte del estado de Río Grande do Sul, limítrofe con Uruguay.

En nuestro país, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada ventosa, con rachas de hasta 60 km/h, precipitaciones y también tormentas aisladas, fenómenos que se producirían a partir de la tarde.

Por su parte, la plataforma internacional The Weather Channel detalla que en Montevideo las tormentas eléctricas comenzarían en Montevideo sobre el mediodía, seguidas de lluvias que empezarían a las 15.00 horas y se prolongarán hasta las 20:00.

El servicio Meteored, con sede en España, anuncia lluvias de hasta 9 milímetros sobre las 17:00 horas y luego algunos chubascos sobre las 21:00. Tras un hiato el jueves, el agua regresaría el viernes.

En cuanto al ciclón ya mencionado, el meteorólogo José Serra dijo a Montevideo Portal que el sábado se dará la “génesis” de la depresión atmosférica. “Es un ciclón extratropical de latitudes medias. Va a desplazarse desde el sábado hasta el domingo en la tarde sobre la región sur y centro del país”.

Con respecto a las consecuencias que acarreará el fenómeno, Serra especificó que las tormentas serán de variada intensidad y advirtió por la llegada de vientos que podrán ser en rachas de hasta 80 a 90 kilómetros por hora.

“Luego la situación mejora a partir del domingo. Es una situación normal en este período estacional y en nuestro país”, finalizó.

En contrapartida, el meteorólogo Guillermo Ramis anunció ayer en la mañana que las lluvias se producirían el sábado 10 de enero, y no antes, y proyectó precipitaciones para otros momentos del mes.