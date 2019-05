Homicidios en San José abren debate sobre legítima defensa en casos de violencia de género

Locales

En los últimos días, dos homicidios sacudieron el departamento de San José. En uno de ellos, un hombre de 27 años asesinó a su padre para acabar con los maltratos que este tenía con él, su madre y su hermana, según declaró, y en el otro un adolescente de 17 años mató al padrastro de su novia, luego de que esta le confesara que era víctima de violencia doméstica.

En estos casos, la Fiscalía solicitó como medida cautelar la prisión preventiva para el hombre por 120 días por un delito de homicidio especialmente agravado, y la internación en el Inisa del menor de edad hasta que haya una sentencia definitiva, por un delito de homicidio premeditado.

Las actuaciones fiscales fueron criticadas por la militante feminista e integrante de la Intersocial Feminista Andrea Tuana, quien cuestionó que los padres violentos "no vayan presos", pero se encarcelen a sus hijos "o a quienes defienden a las víctimas poniendo fin a años de torturas".

"Basta de fallos injustos y vergonzosos", escribió en su cuenta de Twitter, y en diálogo con Montevideo Portal, señaló que la Fiscalía y la Justicia "no tomaron en cuenta" el contexto en el que se produjeron estos crímenes.

"Son historias crónicas de violencia doméstica extrema, tanto en el caso del hijo que mató a su padre, como en el caso del novio que mató al padrastro de su novia junto a su hermano. Me parece que no se puede perder de vista que hay un contexto de violencia y que, en uno de los casos, es un hijo el que termina recurriendo a esta medida tan dramática, porque no es gratis matar a tu padre", señaló.

Tuana remarcó que estas son medidas "extremas" y que hay que considerar porqué se llega a realizarlas. "El novio, por ejemplo, tiene que llegar a esta medida como protección, para que su novia pueda dejar de vivir situaciones grotescas y tan duras", apuntó.

Si se tiene que juzgar a alguien, remarcó, es al Estado por las "omisiones" y por "no ver absolutamente nada en todo el tránsito de la vida" de este hijo que "vivió con ese padre viento y de esta joven adolescente que le terminó contando a su novio y refugiándose en él".

La militante, que habló a título personal, dijo que el contexto no es considerado ni siquiera como un "atenuante" y que el sistema judicial no logra "otra medida punitiva que no sea la prisión".

"Es realmente la perversión del sistema, que no te protege, no hace nada para prevenir la violencia y cuando hay alguien que reacciona, obviamente de la peor manera, porque nadie está diciendo que el homicidio es algo bueno, por intentar proteger y terminar con la tortura, queda puesto en el banquillo de los acusados y cargando con todo el peso. Es algo indignante y habla de la perversión de nuestro sistema", remarcó.

"Esa prisión no es castigo, es preventiva"

Consultado por Montevideo Portal, el abogado penalista Andrés Ojeda señaló que en estos casos se puede considerar el "contexto", y llegar a tipificar un "homicidio liberatorio", pero explicó que la prisión preventiva en ambos casos responde a que todavía no terminó el proceso, y aun no hay una sentencia definitiva.

"Esa prisión no es castigo, es preventiva. Podíamos discutir si hace falta prisión preventiva, si realmente hay peligro de fuga. En lo que tiene que ver con los homicidios en caso de violencia doméstica, hay una discusión muy grande en el Derecho con la figura del homicidio liberatorio. Por lo general, lo discutimos cuando las mujeres matan a sus parejas que las golpean habitualmente", comentó.

Ojeda apuntó que puede haber casos de homicidios liberatorios, si se entiende que hay algún componente de legítima defensa, pero señaló que hay que ver "caso a caso".

"En estos casos, tenemos que entender, que no es que no los estamos metiendo presos porque mató al padre, el castigo por matar al padre vendrá cuando termine el juicio. Hoy están presos en preventiva", dijo.

"Si mata al padre, porque justo lo agarra pegándole a la madre, puede ser legítima defensa, pero si se levantó enojado un domingo y lo apuñaló es difícil. Cambia caso a caso", dijo.

Qué dicen las actuaciones fiscales:

El adolescente declaró ante la Fiscalía que decidió asesinar al padrastro de su novia, luego de que ella le manifestara en varias oportunidades que ejercía violencia "desde hacía tiempo" a ella y a su hermana de 11 años.

"Por dicha razón, los hermanos decidieron justiciar tal situación para lo cual se hicieron de dos cuchillas, cada uno empuñó una y al llegar al domicilio de la víctima le profirieron heridas, en el abdomen que lo dejaron gravemente herido", detalla la fiscal.

En el otro caso, el hombre de 27 años confesó el delito y dijo en la declaración que su madre, sus hermanas y él habían sufrido violencia psicológica y física por parte de su padre durante toda su vida. Que el fallecido era alcohólico y que cada vez que tomaba, le propiciaba golpes a su madre, profiriendo insultos soeces, amenazándolos de muerte con el arma. Más de una vez la amenazó apuntándola con el arma en la cabeza de ella.

El indagado manifestó que ese mismo día, al levantarse, consideró que no soportaba más vivir así; que debía terminar con ese calvario, ya que de esa forma su madre "empezaría a vivir".

Había tomado la decisión de matarlo ese mismo día, porque "no quería que su hija sufriera lo mismo que él vivió al presenciar la violencia, el destrato y humillación con la que su padre trataba a su madre, en presencia de todos sus hijos y nietos".

Este sabía que su madre nunca se liberaría de ese calvario por sí misma, y entendía que "la única manera de liberarla era matando" a su padre.

Se lo formalizó con prisión preventiva porque la Fiscalía consideró que "existen elementos de convicción suficientes de la existencia de un riesgo para la seguridad de la sociedad, ya que el imputado posee la calidad de reincidente, posee un antecedente del 7 de marzo de 2017".

