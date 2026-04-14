Homicidio de delivery “no es un suceso aislado”, advirtió vocero del gremio

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Montevideo Portal

El homicidio de un delivery de PedidosYa, de 62 años, en pleno Centro de Montevideo “no es un suceso aislado”, advirtió Juan Pintos, vocero de la Unión de Trabajadores de PedidosYa.

“Nosotros queremos darle ese voto de confianza a la Justicia uruguaya de que el detenido, el que cometió este hecho tan lamentable, sea presentado ante la ley y que toda la justicia sea correspondiente en este caso”, expresó en rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10).

Tal y como informó en primera instancia Montevideo Portal, el hecho se dio en Cuareim y Colonia. El conductor de un auto blanco discutió con el trabajador, un hombre de origen cubano, luego frenó y le dio una puñalada. Posteriormente, cuando la víctima gritaba por auxilio, el chofer del auto se fugó de la escena. El rápido accionar de la Policía hizo que el asesino fuera identificado gracias a la matrícula y detenido a pocas cuadras de la escena.

De esta manera, Pintos advirtió que “hay un número importante de personas que andan en vehículos y que están armadas”. “Son muchas las ocasiones en que nosotros, que hacemos este trabajo, rebasamos un vehículo y la persona se acerca a un lado de nosotros y nos amenaza con un arma de fuego”, aseguró.

El vocero describió al trabajador asesinado como “una persona con un espíritu de trabajo muy agradable, responsable y un excelente padre”.

De hecho, la familia de la víctima indicó que él les dijo que Uruguay era más seguro. Pintos indicó que antes esto era así, pero esa realidad cambió: “En primera instancia, cuando llegamos aquí, sí sentimos que existía un estado de seguridad, uno se podía desplazar con cierta tranquilidad en las calles, pero de un tiempo para acá la inseguridad nos está alcanzando a cada uno de nosotros”, advirtió.

“No es un suceso aislado. No lo tomemos como un hecho aislado que le pasó a un inmigrante. Esto está ocurriendo en la sociedad de Montevideo. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Estado tome las cartas necesarias y todas las personas que cometen este tipo de delitos en verdad sean penados con todo el peso de la ley?”, criticó el vocero, y añadió que esperan que se le dicte “homicidio agravado” a quien lo asesinó.

Asimismo, al ser consultado respecto a cómo continuarán su trabajo a raíz de este hecho, Pintos indicó que estarán “muy pendientes del caso hasta el final” y velarán “para que se procure la justicia”.

Los trabajadores se movilizaron frente a Torre Ejecutiva para “exigir garantía de trabajo” para todos los demás empleados. “Nosotros no podemos salir un día a trabajar y no regresar”, enfatizó.

Dicho esto, instó al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al intendente de Montevideo, Mario Bergara, a generar una “mesa de trabajo, de diálogo y de reconocimiento” para enfrentar este problema. Insistió, pues, en que sea una “garantía de seguridad diaria”.

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