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“Decía que era más seguro”: delivery asesinado hizo que su familia viniera de Venezuela

En la tarde del lunes, y tal como informáramos, un hombre de 62 años que trabajaba como repartidor en moto fue asesinado en el centro de Montevideo.

El asesino, que conducía una camioneta, le clavó un destornillador en el abdomen, en el marco de una discusión por temas de tránsito. Tras cometer el crimen, el sujeto huyó, pero fue atrapado poco después.

El occiso fue identificado como Juan Carlos, de 62 años, quien —al igual que tantos de sus compatriotas— había llegado a Uruguay en busca de oportunidades que su país le negaba.

Javier, uno de sus hijos, dijo que, irónicamente, la seguridad había sido uno de los motivos por los que procuró que su familia también emigrara hacia nuestro país.

“Estábamos hace seis años en Uruguay. Él llegó primero y fue el que me dijo ‘hijo, vení para acá, que acá está yendo bien’, que había mayor seguridad y trabajo. Ahí fue que toda la familia decidió venir para acá”, dijo Javier en declaraciones al noticiero Telemundo.

“Primero llegó mi padre, después yo, después pudimos traer a mi hermano y a mi madre”, recordó.

Según relató Javier, testigos le indicaron que la víctima intentaba descomprimir la situación y evitar un enfrentamiento con el atacante. “Me imagino que se estaba poniendo a la orden para lo que hubiera que hacer, no era para que pasaran los hechos que pasaron. Mi papá era una persona muy tranquila y trabajadora”, describió.

“Queremos que se haga justicia, que no quede impune. Los muchachos [de PedidosYa] quieren alzar la voz para que esto no quede como un hecho más”, exigió el joven.