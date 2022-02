Hombre que se suicidó en el MEC promovía actividades culturales y dejó video de despedida

Locales

Sobre las 15:50 horas ingresó un llamado de emergencia al 911 en el que informaron que “un hombre enmascarado” había ingresado al edificio de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, y que amenazó a varios de los presentes. Varios móviles fueron derivados al lugar.

Una vez allí, los presentes comunicaron a los policías que, además del arma, este hombre llevaba consigo un bidón de nafta y que amenazaba con prender fuego. Desde fuera del edificio se constató la presencia de un foco ígneo, que fue controlado minutos después por los propios efectivos con un extintor del edificio.

La Policía realizó un importante operativo y comenzó con la búsqueda de esta persona dentro del edificio del MEC. Luego de algunos minutos, el hombre fue encontrado en una pieza sin signos vitales. Junto al cuerpo se encontró el arma (que se constató que era de juguete), un arma blanco y una carta. En el lugar trabajó Policía Científica, bomberos y personal del área de Investigaciones de Zona I.

En la información primaria a la que accedió Montevideo Portal no se pudo identificar a la persona que se había quitado la vida, pero, tiempo después, se conoció de que se trataba de AL Gorosito, un promotor cultural, crítico de cine y conductor de su programa De Película en su canal de YouTube Gorosito TV.

Horas antes de irrumpir en la Dirección de Cultura, Gorosito hizo una publicación en su cuenta de Facebook en la que adelantaba la decisión que iba a tomar de quitarse la vida. “Mil gracias a todos los que fueron parte del programa… mi vida y mi carrera. Esto es apenas una recorrida por la gente, los medios y hasta los fans, que hicieron posible que me haya dedicado a lo que amaba por casi 15 años”, comenzó escribiendo.

Luego dijo que en su carrera está “lleno de historias”, que capaz no se podrán contar todas juntas, pero que están desperdigadas en cada uno de los “videos, emisiones de radio, charlas, entrevistas y locuras” que hizo durante todo este tiempo.

“Capaz que uno fue el que tuvo las ideas, pero sin el apoyo de los amigos, colegas y la gente que nos seguía nada de esto hubiera sido posible. No solo sobreviven 3 versiones de los programas que hemos hecho, sino también que la gente que nos apoyó en la gran mayoría tiene sus medios, con lo que les pido que los sigan, apoyen con un me gusta, un comentario, una suscripción, un ‘hacerse un tiempito’ para disfrutar de lo que hacen y que sigan amando esta pasión… que es mucho más divertida de tener si es compartida”, aseguró.

“Me disculpo por la gente que me olvidé de nombrar… ya que por más que hablo por más de una hora, hay gente que me quedó afuera… sin los cuales no podríamos haber existido y permanecido en el tiempo… incluyendo a los que teníamos en contra… los que se fueron… y los que nos inspiraron (que en algunos casos son más de una de estas cosas), pero sepan que por más que sus nombres no esté acá… si está el sentimiento”, agregó.

Finalmente, Gorosito agradeció, auguró “vida larga y prosperidad” y recordó una última frase: “Recuerden que no puede llover todo el tiempo”, dijo, y aclaró que se trataba de una frase salida de la película El Cuervo. “Hasta siempre”, concluyó. Antes de eso, Gorosito lamentó que se iba a quedar “sin ver” a Han Solo en el libro de Boba Fett.

Por último, dejó programado un video en YouTube para las 16:00 horas de este miércoles que tituló como “último video”. “Despedida, saludo y agradecimiento a los que fueron parte de mi vida”, escribió el cinéfilo.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dialogó con los medios este martes cuando se hizo presente en el lugar de los hechos e informó que Gorosito promovía actividades culturales y que tenía una “larga historia de reclamos ante el ministerio”, entre otras cosas, contra los Fondos de Incentivo Cultural, que promovía la cartera.