Hombre que se encadenó en Torre Ejecutiva contó cómo recuperó a su perro al pagar US$ 500

Lucas Viroga narró que la información la dio una persona que no quiso identificarse. Generaron un punto de encuentro y pagaron el rescate.

Montevideo Portal

Finalmente, Peter volvió a encontrarse con sus dueños, que este martes se encadenaron en la Torre Ejecutiva reclamando más acción policial y judicial para volver a encontrar al canino, ya que tenían información extraoficial de que estaba cerca de su barrio, el Marconi. En la noche de ese mismo día, Lucas Viroga logró recuperar al animal y contó a Montevideo Portal los detalles de cómo lo hizo tras pagar una recompensa.

“Fue muy loco. Estábamos encadenados. Tuvimos que tomar esa medida porque entendíamos que debíamos llamar la atención de las autoridades, porque, aunque se trataba de un animal, para nosotros representaba mucho más que eso. Habíamos agotado todas las posibilidades y veíamos que la situación no iba a avanzar porque la policía misma nos decía que no tenía herramientas para trabajar”, comenzó diciendo.

“Entonces, resolvimos tomar mayor injerencia en el asunto. Teníamos algunos contactos que habían surgido a partir de colaboraciones que hubo desde el anonimato. Había una persona que nos dio particularmente una mano, la conocíamos, porque estuvimos con ella en la zona y le comentamos la situación. Se puso a disposición y este martes nos mandó un mensaje en la noche diciendo que sabía dónde estaba el perro, que iba a ir a corroborar si era el mismo y cualquier cosa yo le confirmaba”, añadió.

En ese entonces, contó Lucas, junto a su pareja estaban en su casa después de que la policía les pidiera que se retiraran de Torre Ejecutiva. De todas formas, entendían que las medidas habían causado efecto porque la policía “había mejorado la búsqueda” y “estaba desarrollando algo exhaustivo”.

“La policía nos invitó a retirarnos y entendimos que habíamos hecho el máximo esfuerzo. Por eso entendimos que teníamos que acompañar desde otro lugar la situación, pero el monitoreo lo seguimos haciendo después que encontramos otra disposición de las autoridades. Había cambiado el escenario”, comentó, y agregó que, luego, “milagrosamente”, la situación se “destrabó”.

“Nos mandan ese mensaje [de que había aparecido el perro] y coordinamos con la persona un punto de entrega en la zona del Marconi. La persona mantuvo el anonimato y pidió que no la involucráramos. Le pedimos a la policía que no intervenga porque era la oportunidad de hacer el intercambio. Fuimos al punto con un amigo, que me dio una mano, hicimos el intercambio del perro y pagamos el rescate”, narró.

Lucas contó a Montevideo Portal que pagó US$ 500 dólares el rescate, tal como había propuesto en la publicación de Instagram en una primera instancia, y reconoció que el escenario “no fue tan dramático”, pero aclaró que su familia estaba “dispuesta a lo que sea” porque consideran al perro raza bulldog francés como un hijo.

“Es nuestro hijo y queríamos tenerlo de nuevo en casa, porque verdaderamente estaban paralizadas nuestras vidas, desde todo punto de vista”, opinó. Viroga detalló que la entrega fue entre las 22:00 y las 23:00 horas del martes.

“Hoy estamos trabajando con normalidad, con la familia completa. Nos habían desarmado la familia, esa es la situación que atravesábamos. Realmente valió la pena el esfuerzo. Peter, gracias a Dios, está divino, volvió un poquitín más flaco, pero bueno. Él come comida especial y tiene sus vueltas para comer, a veces le damos de comer en la mano. Come la comida para razas pequeñas, porque no es el bulldog francés gordito, sino que es más flaco. Gracias a Dios está bien”, concluyó.

Por último, Lucas agradeció a todas las personas que se movilizaron para colaborar en la búsqueda, que además lo hizo sentir “contenido” para “encarar la búsqueda con esperanza”.

