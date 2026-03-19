Judiciales

Hombre que pateó y pisó en la cabeza a adolescente fue imputado; tiene varios antecedentes

Montevideo Portal

La Justicia de Paysandú resolvió formalizar la investigación contra un hombre de 29 años que protagonizó una pelea con un adolescente de 14 años en una semipeatonal de la capital departamental. La agresión quedó registrada en una cámara de seguridad y luego fue difundida públicamente.

Según consignó el medio local El Telégrafo, el hecho ocurrió el pasado viernes alrededor de las 15:30, cuando el menor se enfrentó con el agresor que, según las personas que viven y trabajan en esa zona, deambula por el lugar desde hace varios meses.

El ahora imputado golpeó al adolescente con puñetazos, patadas y rodillazos, principalmente en la cabeza y el rostro, provocándole cortes y lesiones en los ojos. Luego de registrado el hecho, efectivos policiales lograron dar con el paradero del atacante y lo detuvieron.

Tras lo ocurrido, un comerciante llamado Enrique Olivera manifestó su indignación y aseguró que la situación había sido advertida en reiteradas oportunidades a las autoridades. Según indicó, el hombre involucrado llevaría unos tres meses merodeando la semipeatonal, generando molestias a comerciantes y transeúntes.

El comerciante sostuvo además que había realizado varias denuncias previas por los incidentes protagonizados por el individuo y que otros trabajadores de la zona también habían reportado situaciones similares.

El hombre, identificado con las iniciales C.M.L.G., tiene antecedentes penales y otras varias anotaciones policiales. La Justicia lo imputó por la presunta comisión de un delito de lesiones personales agravadas y permanecerá en prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación del caso.

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