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Pelea en Paysandú: adolescente se enfrentó contra un hombre, que le pateó y pisó la cabeza

Montevideo Portal

Un adolescente de 14 años fue víctima de una violenta agresión en la tarde del viernes en plena semipeatonal de 19 de Abril, en el centro de la ciudad de Paysandú, un episodio que generó preocupación entre comerciantes y transeúntes de la zona.

Según consignó el medio local El Telégrafo, el hecho ocurrió alrededor de las 15:30, cuando el menor se enfrentó con un hombre que, según las personas que viven y trabajan en esa zona, deambula por el lugar desde hace varios meses.

El agresor golpeó al adolescente con puñetazos, puntapiés, patadas y rodillazos, principalmente en la cabeza y el rostro, provocándole cortes y lesiones en los ojos. El conflicto quedó registrado en una cámara de seguridad de una vivienda cercana.

Tras lo ocurrido, un comerciante llamado Enrique Olivera manifestó su indignación y aseguró que la situación había sido advertida en reiteradas oportunidades a las autoridades. Según indicó, el hombre involucrado llevaría unos tres meses merodeando la semipeatonal, generando molestias a comerciantes y transeúntes.

El comerciante sostuvo además que había realizado varias denuncias previas por los incidentes protagonizados por el individuo y que otros trabajadores de la zona también habían reportado situaciones similares.

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