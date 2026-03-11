Policiales

Hombre fue baleado a pocas cuadras de donde ocurrió otro homicidio en el barrio La Paloma

Montevideo Portal

Un hombre de 44 años fue baleado en la zona de Villa García, en un episodio que es investigado por la Policía y que ocurrió a pocas cuadras de donde fue asesinado otro hombre en el mismo barrio este miércoles.

Según informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Policía de Montevideo, el hecho se registró esta mañana en Camino Las Pléyades esquina Camino Don Bosco. Personal policial acudió al lugar luego de un aviso recibido a través del Centro de Comando Unificado que alertaba sobre una persona herida por disparos de arma de fuego.

Cuando los efectivos llegaron a la escena, otro móvil policial ya se encontraba allí y trasladó al herido a un centro de salud. Posteriormente, el hombre fue derivado a un centro especializado, donde se le diagnosticó una herida por dos impactos de bala en su pierna izquierda.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, dos hombres que se desplazaban en una moto oscura habrían ingresado al predio de la víctima. Poco después se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y los sospechosos se retiraron por Camino Don Bosco.

Los policías inspeccionaron el lugar de los hechos, pero no encontraron vainas ni otros indicios relevantes, y tampoco se constataron cámaras de videovigilancia en el área. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 7º turno.

Este hecho ocurrió a pocas cuadras de donde un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza, en un crimen registrado el día anterior en la misma zona, lo que generó preocupación entre vecinos del barrio.

Montevideo Portal