Policiales

Un hombre de 49 años fue asesinado a tiros en el barrio La Paloma

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga un homicidio perpetrado durante la pasada madrugada en el barrio La Paloma, concretamente en las calles Francisco Javier Siti y Pasaje B.

Según informó el noticiero Telemundo, en ese lugar fue atacado a disparos un hombre de 49 años, quien recibió dos impactos que resultaron mortales. En la escena se encontraron varios casquillos de bala.

De acuerdo con el citado informe, el interfecto tenía 11 antecedentes penales. Vecinos de la zona lo señalaron como consumidor de drogas y lo responsabilizaron de robos en el barrio.

El caso está en manos de Fiscalía, que dispuso las acciones de rigor.