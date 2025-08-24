Hombre de 62 años fue atropellado por taxi tras bajar de ómnibus en Pocitos; está en CTI

Montevideo Portal
Un hombre de 62 años fue atropellado en la tarde del sábado en Pocitos, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a Montevideo Portal.
El hecho ocurrió sobre las 16:40 horas en las calles 21 de Setiembre y Libertad. La víctima fue embestida por un taxi tras bajarse de un ómnibus.
El conductor del vehículo particular, de 43 años, explicó a la Policía que cuando iba en dirección a la Avenida Sarmiento no vio al peatón, que salió de la parte trasera del ómnibus.
El sexagenario fue trasladado a un centro médico con un politraumatismo grave.
Este domingo, fue internado en CTI y se le diagnosticó “traumatismo grave de cráneo, intubado y sedado”.
