Incendio en Maldonado: menor de edad fue asistido por “inhalación de monóxido de carbono”

Montevideo Portal
Un incendio se produjo en la madrugada de este domingo en una vivienda de Maldonado, según informó la Dirección Nacional de Bomberos
Al llegar al lugar, efectivos lograron extinguir totalmente las llamas generalizadas del interior de la casa: “El rápido accionar permitió la extinción total del fuego, evitando que se propagara a otras unidades habitacionales”.
Se debió asistir a un menor de edad por “inhalación de monóxido de carbono, siendo dado de alta en el lugar”.
“En tanto, un adulto resultó con quemaduras en la zona de la cabeza y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada”, agregó Bomberos.
Aún se trabaja para determinar las causas del incendio.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]