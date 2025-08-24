Locales

Incendio en Maldonado: menor de edad fue asistido por “inhalación de monóxido de carbono”

Un incendio se produjo en la madrugada de este domingo en una vivienda de Maldonado, según informó la Dirección Nacional de Bomberos

Al llegar al lugar, efectivos lograron extinguir totalmente las llamas generalizadas del interior de la casa: “El rápido accionar permitió la extinción total del fuego, evitando que se propagara a otras unidades habitacionales”.

Se debió asistir a un menor de edad por “inhalación de monóxido de carbono, siendo dado de alta en el lugar”.

“En tanto, un adulto resultó con quemaduras en la zona de la cabeza y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada”, agregó Bomberos.

Aún se trabaja para determinar las causas del incendio.

