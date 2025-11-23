Policiales

Hombre de 29 años fue asesinado de un balazo durante rapiña en el barrio Lavalleja

Montevideo Portal

Un joven de 29 años fue asesinado el sábado en el barrio Lavalleja (Montevideo), según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El hecho ocurrió por la noche en el cruce entre Camino Edison y Camino Pedralbes. La Policía acudió por una persona herida de bala y un hombre dijo que se encontraba dentro de un local.

Según declararon a la Policía, feriantes se encontraban cargando un camión con mercadería cuando fueron abordados por cuatro sujetos.

Con armas de fuego, los amenazaron y los sujetaron con precintos dentro del local, para luego exigirles que entreguen dinero. Cuando uno de los feriantes se negó, fue disparado por uno de los sujetos, lo que le causó la muerte.

Al irse los delincuentes, el resto de víctimas logró liberarse por sus propios medios y llamaron a la Policía.

Desde el Ministerio del Interior dijeron a Montevideo Portal que el caso se investiga como vinculado a tráfico de estupefacientes, ya que en el lugar había medio kilo de pasta base.

