Salto: adolescente fue electrocutado y debió ser reanimado por efectivos policiales

Un terrible suceso ocurrió en la noche de este sábado en la ciudad de Salto, cuando un adolescente sufrió una descarga eléctrica que lo dejó sin signos vitales, según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

El hecho aconteció sobre las 20:00 horas en la zona de Puerta España, más precisamente en el Estadio Ernesto Dickinson, luego de que el menor intentara ingresar al recinto a través de un muro, tomando contacto con cables de la UTE, lo que provocó la descarga.

Esto le provocó quedarse sin signos vitales, por lo que debió ser reanimado por efectivos policiales que concurrieron al lugar. Tras el hecho, fue trasladado al Hospital Regional Salto, a unos 10 minutos del recinto deportivo, donde recibió atención médica. Allí, se optó derivarlo al Centro Médico de Salto, donde acudió su madre.

La Policía trabaja en el hecho con actuaciones dispuestas por Fiscalía.

