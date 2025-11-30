Policiales

Hombre asesinado de varios disparos en el Cerro; policías lo encontraron en la calle

Un hombre fue encontrado muerto en la noche del sábado en el Cerro, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

Efectivos acudieron a las calles Miguel de Unamuno y Los Nogales, donde encontraron a la víctima desplomada en la vía pública.

El hombre tenía “pocos signos vitales” y se constató “abundante sangrado a la altura del dorso”; fue trasladado de urgencia al Hospital del Cerro.

Sin embargo, el hombre falleció sobre las 20:40 horas, debido a que tenía múltiples disparos de arma de fuego. En el lugar se hallaron nueve vainas de bala calibre 9 milímetros.

Fiscalía y Policía Científica trabajan en el caso.

