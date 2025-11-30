Hombre asesinado de varios disparos en el Cerro; policías lo encontraron en la calle

Montevideo Portal
Un hombre fue encontrado muerto en la noche del sábado en el Cerro, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.
Efectivos acudieron a las calles Miguel de Unamuno y Los Nogales, donde encontraron a la víctima desplomada en la vía pública.
El hombre tenía “pocos signos vitales” y se constató “abundante sangrado a la altura del dorso”; fue trasladado de urgencia al Hospital del Cerro.
Sin embargo, el hombre falleció sobre las 20:40 horas, debido a que tenía múltiples disparos de arma de fuego. En el lugar se hallaron nueve vainas de bala calibre 9 milímetros.
Fiscalía y Policía Científica trabajan en el caso.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]