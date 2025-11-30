Clásico: los cortes de tránsito y desvíos de transporte por la final del Uruguayo

Montevideo Portal
Con motivo de la disputa del partido clásico entre Nacional y Peñarol este domingo a las 16:30 en el estadio Gran Parque Central, habrá cortes de tránsito y desvíos de transporte, además de una zona de exclusión a partir de 12:30.
La Intendencia de Montevideo (IM) informó en su página web que, en el horario de las 13:00 a 20:00 horas, las líneas urbanas y suburbanas no podrán circular por avenida 8 de octubre, Garibaldi ni Monte Caseros.
Por su parte, el Ministerio del Interior anunció la disposición de una zona de exclusión vehicular y otra peatonal. Con respecto a la primera, no se podrá transitar en el perímetro comprendido por las calles 8 de octubre, Pedro Olmida, Monte Caseros y Estero Bellaco.
En el caso de la zona peatonal, no se podrá transitar por Jaime Cibils entre avenida 8 de octubre y Monte Caseros; General Urquiza entre Pedro Olmida y Jaime Cibils, y Carlos Anaya entre Pedro Olmida y Jaime Cibils.
Asimismo, el transporte urbano y suburbano tendrá desvíos. Desde las 13:00 y hasta las 20:00, no podrán circular ómnibus por Av. 8 de Octubre entre Bulevar Artigas y Luis Alberto de Herrera; por Av. Garibaldi entre Bulevar Artigas y Av. 8 de Octubre; y por Monte Caseros entre Luis Alberto de Herrera y Bulevar Artigas.
Las líneas urbanas y suburbanas que usualmente circulan por Av. 8 de Octubre desde Tres Cruces desviarán por Av. Italia, Av. Luis A. de Herrera y nuevamente Av. 8 de Octubre (ida y vuelta).
En cuanto a las líneas que circulan habitualmente por Av. Garibaldi, la Intendencia informó los siguientes desvíos:
187 Ciudad Vieja: Bulevar Artigas, Salvador Ferrer Serra.
187 Palacio de la Luz: Bulevar Artigas, Amézaga, Av. Garibaldi.
191 – 329 Punta Carretas: Bulevar Artigas, Goes, Acevedo Díaz, Salvador Ferrer Serra, Av. Italia.
191 Palacio de la Luz / 329 Aviación Civil: Américo Ricaldoni, Av. Italia, Bulevar Artigas, Amézaga.
Para el resto de las líneas, los desvíos serán:
546 Portones: Bulevar Artigas, Av. Italia, Av. Luis A. de Herrera, Av. 8 de Octubre.
546 Belvedere: Av. 8 de Octubre, Av. Luis A. de Herrera, Av. Italia, Bulevar Artigas, Amézaga.
76 Punta Carretas: Bulevar Artigas, Av. Italia, Américo Ricaldoni.
76 Playa del Cerro: Américo Ricaldoni, Av. Italia, Bulevar Artigas, Amézaga, Av. Garibaldi.
402 Playa Malvín: Hocquart, Bulevar Artigas, Martín Fierro, Jaime Cibils, Cádiz, Bulevar Batlle y Ordóñez.
402 Ciudadela: Monte Caseros, Luis A. de Herrera, Bulevar Artigas y luego su ruta habitual.
Finalmente, también habrá paradas suspendidas. No funcionarán las ubicadas en Av. 8 de Octubre, en el tramo comprendido entre Bulevar Artigas y Av. Luis A. de Herrera; en Av. Garibaldi, entre Bulevar Artigas y Av. 8 de Octubre; y en Monte Caseros, entre Luis A. de Herrera y Bulevar Artigas.
Las paradas que oficiarán como provisorias serán las paradas oficiales en las rutas de los desvíos.
