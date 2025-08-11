Hinchas de Nacional asesinados por policía: imágenes muestran arribo en motos y uno armado

Judiciales

El policía de 24 años que mató a dos hinchas de Nacional luego de un enfrentamiento en Toledo fue liberado el domingo.

El altercado tuvo lugar el sábado, momentos después del partido en que Peñarol venció a Nacional 3 a 0. Un grupo de hinchas carboneros habían colocado una bandera al frente de la casa donde vieron el partido, e hinchas de Nacional fueron hasta el lugar en busca de hacerse con ella.

El agente involucrado, que estaba de civil con otros hinchas de Peñarol, declaró que vio a uno de los hombres sacar un arma de fuego y, ante eso, disparó. También afirmó que los ahora fallecidos dispararon contra la fachada de la casa.

En las últimas horas, Telemundo (Canal 12) comunicó que accedió a un video que muestra parte de la secuencia de los hechos, donde los seis hinchas de Nacional arriban al lugar en motos y bajan para robar la bandera.

Según el medio citado, se ve a los individuos distribuidos en dos motos sin matrícula y casi todos con rostros tapados; uno de ellos portaba un arma. Testigos aseguraron que ese encañonó al dueño de la casa.

Este material sería insumo para constatar la versión del agente declarada durante su breve detención. Fiscalía dejó en libertad al policía, que quedará a disposición de la investigación.

