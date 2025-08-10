Policiales

Fue liberado el policía que mató a dos hinchas de Nacional luego de un enfrentamiento

El policía que mató a dos hinchas de Nacional el sábado tras el clásico contra Peñarol ya no está detenido, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron desde Fiscalía a Montevideo Portal.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado en la ciudad canaria de Toledo, cuando el efectivo policial estaba festejando el triunfo carbonero con unos amigos en una vivienda.

La tragedia se originó por una bandera. Luego del partido, los hinchas manyas colocaron el objeto en el frente de la casa, los hinchas de Nacional quisieron hacerse con ella y la discusión escaló hasta que sacó su arma de reglamento y les disparó.

El policía, de 24 años, quedó detenido y declaró que durante la discusión vio a uno de los hombres sacar un arma de fuego y que fue por eso que disparó.

También dijo que los ahora fallecidos dispararon contra la fachada de la casa, pero los efectivos que le tomaron declaración no vieron impactos de bala.

Hoy, Fiscalía dejó en libertad al policía, que quedará a disposición de la investigación.

