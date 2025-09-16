Hinchas de Atenas protagonizaron disturbios previo a semifinal frente a Larre Borges

Policiales

Previo al partido entre Atenas y Larre Borges, que definió al finalista de la Liga de Ascenso del básquetbol uruguayo y al primer ascendido a la Liga Uruguaya de Basquetbol, se registraron disturbios protagonizados por hinchas del equipo local, lo que llevó a la intervención de la Guardia Republicana.

Este martes, Atenas concretó su ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol tras cerrar la serie 3-2. Antes del encuentro, un grupo de hinchas del “alas negras” recibió al aurinegro con bengalas de humo con los colores de Atenas y entonando cánticos contra el equipo visitante.

Una persona se acercó al ómnibus para intentar agredir a los jugadores de Larre Borges. Posteriormente, se desató una pelea entre hinchas de Atenas, en la cual debió intervenir la Guardia Republicana.

Hasta el momento, la Policía no recibió información sobre detenidos vinculados a los incidentes.

