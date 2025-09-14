Hincha de Peñarol condenado en Brasil: abogados piden reunión a Lubetkin para trasladarlo

Judiciales

Jorge Barrera y Rodrigo Rey, abogados defensores del hincha de Peñarol condenado a seis años de prisión en Brasil tras incidentes en un partido contra Botafogo, le enviaron una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

El motivo del contacto es para solicitar una reunión con autoridades de Cancillería, para “poner en su conocimiento y analizar conjuntamente la situación” del hincha, “único compatriota que permanece privado de libertad en el Brasil, procurando explorar posibles vías de gestión y acompañamiento institucional que, dentro del marco de sus competencias, el Estado uruguayo pudiera brindar en este caso”, según el documento al que accedió Montevideo Portal.

El uruguayo privado de libertad fue sentenciado en agosto a 6 años y 3 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita con uso de armas de fuego, incendio (de una moto) y corrupción de menores.

Barrera y Rey plantean a Lubetkin “considerar la viabilidad de recurrir al ‘Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur’, aprobado por la Ley Nº 18.816 de 30 de septiembre de 2011”, para poder desplazar al uruguayo al territorio nacional.

En la carta enviada a Cancillería, los abogados recuerdan que el condenado se encuentra en circunstancias de “especial sensibilidad” por su “situación humanitaria y de salud mental”, “cuya evolución resulta motivo de honda preocupación para sus allegados”.

“Reiterando nuestro reconocimiento por la constante disposición de esa Secretaría de Estado en la defensa de los intereses de los ciudadanos uruguayos, particularmente los involucrados en esta dolorosa causa, aprovechamos la oportunidad para expresar a usted las seguridades de nuestra más distinguida consideración”, concluye el escrito.

Se trató del único caso por el que el equipo de abogados de los 21 detenidos, encabezado por Barrera y Rey, no logró el cambio de medidas cautelares que permitiera su regreso al país.

