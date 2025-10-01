Hincha de Atenas condenado por balear a un joven durante semifinales de Liga de Ascenso

Judiciales

La Dirección General de Seguridad en el Deporte confirmó que dos hinchas del Club Atenas fueron responsables de los disturbios del pasado 16 de setiembre, en los que un joven de 20 años resultó herido después de haber recibido un balazo de un arma que utilizaron en las instalaciones del club. La investigación se realizó tras un pedido de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB).

Los hechos de violencia comenzaron mientras se disputaba el encuentro entre el Club Atlético Atenas y la Institución Atlética Larre Borges, en el primer contratiempo por la Liga de Ascenso. Según el informe del Ministerio del Interior, hinchas identificados con vestimenta de Atenas se retiraron de la cancha y discutieron con otras personas en la intersección de las calles Cebollatí y Santiago de Chile.

El hecho ocurrió previo al encuentro en el que Atenas concretó su ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol tras cerrar la serie 3-2. En ese momento, simpatizantes del alas negras se enfrentaron y la Guardia Republicana intervino.

A raíz de la pelea, un hombre recibió un disparo de arma de fuego en uno de sus miembros inferiores. La víctima se dirigió al Hospital Maciel, donde fue asistido. Una vez entrevistado por la Policía, el hombre manifestó su deseo de realizar la denuncia.

La investigación de la Fiscalía determinó que al menos dos de los hinchas identificados con el Club Atenas portaban armas de fuego durante los incidentes. De ese modo, uno de los implicados fue imputado como autor penalmente responsable de un delito de riña, un delito de porte de arma de fuego en competencia deportiva sin la debida autorización, un delito de disparo de arma de fuego y un delito de porte o tenencia de arma de fuego en lugares públicos todos en régimen de reiteración real.

Otras dos personas permanecen requeridas y con orden de detención vigente.