Hermano de Astesiano vinculó a Delgado a inversores rusos y dijo que mintió ante Fiscalía

Política

Montevideo Portal

Raúl Astesiano, el hermano del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano concurrió este miércoles a declarar a la Dirección de Asuntos Internos del Departamento de Operaciones Policiales, tras una citación que recibió este martes a pedido de la fiscal Gabriela Fossati.

En diálogo con Telemundo, Astesiano, de profesión taxista, dijo que la pregunta fundamental que le hicieron en el cuestionario fue si “tenía conocimiento de la visita de Gustavo Leal” a la casa de sus padres.

“Respondí que me enteré (de la visita) el lunes a través de una conferencia de prensa que dio Álvaro Delgado en la radio. Ahí llamé a mi padre para preguntarle si lo que decía Delgado era verdad y me dijo que sí. Que Leal había estado, pero que plata nunca ofreció. Me dijo que la visita fue para interiorizarse por estado general de mi hermano”, afirmó Astesiano.

Y agregó: “Mi hermano es un soldado universal. Le daban las órdenes y él las cumplía. Con (Luis Alberto) Heber trabajó hace más de 20 años un año y medio como chófer. Y dijo que no lo conocía. Creo que entre el whisky y el éxito se olvidó de mi hermano”.

Sobre el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, Astesiano también afirmó que conoce a su hermano “de toda la vida” y respondió a las declaraciones del jerarca que dijo que el exjefe de la custodia presidencial es “un mitómano”.

“¿Y él qué es? Yo preguntó que es Álvaro Delgado. Yo sé que Delgado tuvo una reunión con unos rusos que venían a comprar un frigorífico y él en Fiscalía lo negó, dijo que no estuvo. En esa reunión no estuvo mi hermano, pero él sí. Para mí Álvaro Delgado es un mentiroso compulsivo. Alejandro (Astesiano) le presentó a un matrimonio ruso que venía a comprar un frigorífico acá. Hizo la conexión y él fue quien firmó la visa. Tuvo una reunión con los rusos, que al final no compraron nada y se fueron de el país”, declaró Astesiano.

El hermano del exjefe de custodia presidencial además afirmó que coincide “totalmente” con las expresiones realizadas por su padre, en referencia a que Astesiano cumplía ordenes del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

“La orden que dio Jorge Larrañaga de no aflojar, ahora la orden que hay es que al Gobierno no se lo toca. Nosotros fuimos educados con honradez y con lealtad. Mi hermano sigue teniendo esa lealtad hacia quienes no la tienen hacia él”, finalizó Astesiano.

En diálogo con Montevideo Portal, Astesiano dijo este martes que conversó con su hermano mientras estuvo en la cárcel de Florida, pero no habló más después de que fue trasladado a la Unidad N°1 de Punta Rieles.

Montevideo Portal