Asuntos Internos citó a declarar para este miércoles al hermano de Alejandro Astesiano

Judiciales

Montevideo Portal

El hermano del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano fue citado este martes por la Dirección de Asuntos Internos del Departamento de Operaciones Policiales.

En el documento dirigido a Raúl Carlos Astesiano, y que fue divulgado por radio Sarandí, se señala: “Esta dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior tiene el agrado de dirigirse a usted a efectos de citarlo a fin de que comparezca en esta dirección sito en Andes 1478 esquina Mercedes el día miércoles 15 de febrero a la hora 9.30”.

Astesiano, de profesión taxista, dijo en diálogo con Montevideo Portal no tener “ni idea de la razón de la citación”. Agregó que, al entregársela en su casa, le dijeron a su hija que la intención era hacerle “algunas preguntas”.

“Lo que me llama la atención es que debería ser un asunto externo. Ni yo ni mi viejo tenemos nada que ver con la cuestión policial. A mí viejo, después de que estuvo (Gustavo) Leal allá, también lo citaron desde Asuntos Internos”, dijo Astesiano.

Contó que cuatro días después de la visita de Leal, su padre concurrió a la oficina del Ministerio del Interior.

Consultado por la fecha en la que Leal visitó a su padre, Astesiano dijo a Montevideo Portal que se enteró del hecho recién ayer por Álvaro Delgado, “cuando habló en el informativo”.

“Sé que hace como 10 días que estuvo. Alrededor del 4 de febrero, me dijo mi viejo. Con mi hermano el vínculo fue hasta cuando estuvo en la cárcel de Florida, que hablamos dos o tres veces. Después no hablamos nunca más. Me llama poderosamente la atención que sea Asuntos Internos [la dependencia que haga la citación]. Si me decís alguna otra unidad, como delitos económicos o delitos complejos, sería más entendible”, insistió Astesiano en diálogo con Montevideo Portal.

Según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes del Ministerio del Interior, la citación por parte de Asuntos Internos a Raúl Astesiano (hermano) fue a pedido de la fiscal del caso, Gabriela Fossati.

Alejandro Astesiano fue trasladado de la cárcel de Florida a la Unidad N° 1 de Punta Rieles en noviembre de 2022. Según informó el diario El Observador, el excustodio radicó una denuncia por vía administrativa desde su reclusión en la cárcel de Punta Rieles para dejar constancia de que el sociólogo Gustavo Leal, quien fuera director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el pasado gobierno del Frente Amplio, visitó a su padre, quien está radicado en la Barra del Chuy del lado brasileño.

En su denuncia (que Astesiano se negó a hacerla por vía penal), el imputado detalla que Leal le ofreció dinero a su padre y facilidades para que este pudiera visitarlo más a menudo. Por esa razón —aseguró el preso— decidió eliminar a su progenitor de la lista de personas facultadas para visitarlo.

Montevideo Portal