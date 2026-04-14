Hermana de Moisés dijo que la fiscal “miente” y acusó a la jueza de decir algo “muy grave”

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El caso Moisés Martínez sigue generando repercusiones en la opinión pública y en el ámbito judicial: la defensa fue asumida por otro grupo de abogados, encabezado por el penalista Rodrigo Rey, que buscará apelar el fallo y que se le aplique al joven el artículo 36 del Código Penal para eximirlo de pena.

Desde que el caso se hizo público, Sara Martínez, hermana de Moisés, ha brindado distintas entrevistas en las que, por ejemplo, ha cuestionado las decisiones de la jueza María Noel Odriozola y también las recientes declaraciones de la fiscal del caso, Sabrina Flores.

En diálogo con VTV noticias este lunes, la joven consideró que la sentencia tiene “muchas fallas”, a pesar de que diversos juristas han opinado que estaba “bien fundamentada”. “La cantidad de tiros está bien, pero la forma en la que se dieron no fueron así; no fueron todos por la espalda. La fiscal también miente; siento que es algo que le sirve”, aseguró.

“Tiros por la espalda sí hubo, como cinco. No quiero ser muy explícita, pero cuando un cuerpo cae y una persona está ida, como le pasó a Moi, vos seguís y no parás. Hay muchos que fueron por delante. Vos cuando vas a matar a alguien y no es manera premeditada, como le pasó a mi hermano, no te ponés a ver a dónde van los tiros”, agregó.

Martínez también cuestionó a la jueza del caso, María Noel Odriozola, quien señaló que los disparos demostraban que Moisés “sabía usar armas”. “¡No, señora! Si supiera usar armas y su finalidad fuera matarlo, cualquier persona sabe que si te doy un tiro en la cabeza el riesgo de muerte es inminente. Y te vas. Moisés se quedó; se entregó y sabía que venía la Policía”, relató.

“Me parece muy grave que la jueza haya dicho que todos nosotros pudimos seguir con nuestras vidas menos él; me preocupa porque es desconocer las secuelas que deja el abuso y las situaciones de violencia en sí. Me afectó muchísimo. ¿Con qué tupé se anima a hacer esa afirmación? Cada uno transita las situaciones de violencia como puede y con las herramientas que tiene. Mi hermana y yo pudimos seguir estudiando, Moisés no”, añadió.

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