Fiscal del caso Moisés dijo que la “sentencia es positiva”: “No es solamente la conmoción”

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Sabrina Flores, fiscal que estuvo a cargo de la investigación por el caso Moisés, se refirió a la condena del joven y aseguró que la decisión de las autoridades fue positiva.

Moisés Martínez mató a su padre luego de que se enterara de que había abusado de él cuando era niño y contra otros miembros de su familia. El hecho se dio en mayo de 2025, en una casa del barrio El Monarca, en Montevideo.

Este miércoles, la Justicia condenó al hombre de 28 años a 12 años de prisión por el homicidio. La familia había apelado para que se aplique el artículo 36 del Código de Proceso Penal, que “faculta al juez para exonerar de pena por delitos de homicidio y lesiones a quien haya actuado bajo un estado de intensa conmoción provocada por violencia intrafamiliar crónica”. Pese a ello, las autoridades desestimaron el pedido.

Ante esto, la fiscal Flores, dijo en diálogo con Subrayado que “la sentencia es positiva”, debido a que se reconocen los pedidos de la Fiscalía, quienes pedían una condena de hasta 18 años.

Además, destacó que la decisión “valora los hechos gravísimos que vivió esta familia”. De igual manera, aseguró que “pone en su justo término lo que sucedió”. “Estos hechos son tremendos, los nosotros no los discutimos. Pero también, la sentencia ampara lo que la Fiscalía relataba en su acusación, de que una vez que se denuncia por estos hechos, la víctima del homicidio es condenada, cumple su pena, sale de prisión y luego no hay más hechos ni denuncias hasta que es víctima del homicidio”, detalló.

Sobre la apelación de la familia de Martínez, destacó que el artículo 36 “es muy estricto” sobre los requisitos. “En este caso no se cumplía el requisito de las denuncias” reiteradas, explicó, en relación a la decisión de no amparar el pedido.

“La Justicia debe actuar conforme a la ley vigente. No es solamente la intensa conmoción lo que hay que probar”, destacó.

En la misma línea, destacó que el padre ya había cumplido con su condena, por lo que termina siendo “víctima”, ya que en el hecho “no se da un forcejeo”, sino que su hijo le disparó “por la espalda”.

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