Heber y el posible subregistro de denuncias tras policía imputado: “Eso es un disparate”

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue entrevistado este lunes en Informativo Sarandí y fue consultado sobre varios asuntos vinculados a su cartera. En primer lugar, el periodista Aldo Silva le preguntó sobre los dichos del fiscal Jorge Vaz sobre el coordinador de la Policía de Maldonado. Este, en uno de los ejemplos que enumeró el fiscal, le dijo al director de la Guardia Rural que no tomara una denuncia de un productor rural al que le habían matado dos vacas diciendo "porque sino a fin de año nos matan con los número".

El periodista, tras nombrarle tal suceso, le preguntó si eso no generó un subregistro en materia de abigeato. Heber respondió: "Eso es un disparate, con todo respeto lo digo", y agregó que "dos vacas que no se hayan ingresado al sistema no tiene nada que ver".

"En el caso de que lo hubiera registrado no lo hubiera ingresado como abigeato, sino como daño (ya que no hubo un robo de la carne, sino que solo se mató al animal, por lo que no configuraría ese tipo de delito). No estaban afectando el registro que de alguna manera tenemos en el país. Me parece absurdo que se busque esta excusa como para cuestionar los números de la Policía y del Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad. Son las mismas personas con los mismos métodos. Es como que nosotros mañana cuestionemos al Instituto Nacional de Estadística producto de que mañana pudo haber una denuncia sobre no incluir algunos datos", indicó en declaraciones al medio anteriormente mencionado.

"No se puede desviar lo que es una actitud de una persona que desvió su conducta. Veremos un poco cuáles son las pruebas que el fiscal aporta para el fiscal de la policía. El registro de abigeato no se ha tocado y de alguna manera la orden del coordinador a la persona que es el delegado de esta situación viene trabajando muy bien. Por supuesto con escases de recursos para un combate realmente frontal", agregó.

Consultado sobre la posición del sindicato policial de Maldonado, quienes pidieron la destitución de las otras autoridades de la jefatura, Heber dijo que es un pedido "no generalizado", sino que se instrumentó por el propio sindicato. Admitió que les dará una reunión en esta semana, pero adelantó que no entiende por qué piden la destitución del jefe de Policía ya que él lo consideró un "actor principal" en el caso.

"No lo entiendo porque el jefe de policía fue un actor principal para preservar esta investigación, para instrumentarla y generar la reserva del caso. Hace más de ocho meses que estuvo el tema en investigación coordinadamente con el fiscal. Me parece absurdo que se nos pida a quien en definitiva colaboró con la investigación cuando tomó cartas en el asunto, desvió muchas de las investigaciones usualmente deberían arribar al coordinador de la Jefatura de modo tal de no levantar sospechas en cuanto a que se estaba realizando una investigación a fondo al jerarca", indicó.

Asimismo, agregó que la designación del número tres de la jefatura, no es únicamente del jefe, sino que va "al más alto nivel". "Fue una designación que se determinó los primero días de marzo y fue por parte de las autoridades evaluando las propuestas por parte de los servicios de la Policía. El jefe de Policía ha sido un buen policía y todo el mundo habla bien de él", concluyó sobre el tema.

Sobre Panini

En otros asuntos, el ministro del Interior fue consultado sobre la salida de la mujer que había desaparecido en nuestro país y que, días después, apareció en Argentina sin dejar un registro en las fronteras. Heber dijo que actualmente en el Ministerio del Interior se están preguntando cómo hizo para salir porque debería hacer migración en Argentina ya que hay unificación de trámites entre ambos países.

"Veremos cuál es la tesis que está haciendo investigaciones. Ahora en un rato tengo reunión de comando y son las preguntas que vamos a llegar a ver si hay una investigación por donde haber pudo pasado e ingresado a Argentina sin ningún tipo de cuidado o barrera sanitaria, porque Argentina tiene sus restricciones", explicó.

Cuestionado sobre si este caso amerita una investigación, Heber dijo: "Claro. Sí, estamos haciendo esa investigación a dónde pudo haber salido. Hay dos o tres tesis, pero la investigación espero que me la den para ver la forma en que salió sin registrarse ni en Argentina ni en Uruguay".

La situación actual

El titular de la cartera de seguridad reconoció que la situación actual en cuanto a seguridad es "mucho más complicada" a lo que se imaginaba. "Me parece que es así, si bien desde el parlamento seguíamos las actuaciones, creemos que la situación se ha complejizado porque el tema de la droga ha tendo una expansión que ha generado otro tipo de delitos", dijo.

Además, sostuvo que por la droga se "ha multiplicado los delitos de hurto y rapiña", producto que con eso compran la droga. "Por lo tanto, tenemos una expansión de los delitos comunes, de ahí que a nosotros nos parece correcto la lucha contra el narcotráfico. El macro y al micro. Las bocas son factores de difusión del delito común que hace que genere un comercio para poder comprar la droga", señaló.

"Tenemos que dar una batalla frontal, entendemos que hace falta más organicidad en inteligencia que tenemos en la Policía. Tenemos los recursos humanos, nos faltan más elementos tecnológicos para generar una red de seguimiento a este tipo de delitos que va más allá de lo que tenemos", concluyó.