Heber sobre violencia en Rivera: “Creemos que tenemos el tema bastante dominado”

Locales

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió este sábado a la situación de la seguridad en el departamento de Rivera, que enfrenta a grupos criminales y vienen sucediendo una serie de hechos que hizo que la policía sea reforzada allí. Según dijo, bandas que operan desde Brasil están cometiendo delitos en Uruguay y esa es la razón por la que viajará hasta el lugar para tener “plena información del detalle”.

“Hubo 14 allanamientos en estos días, queremos ver que se informe directo porque estas cosas deben tener un análisis colectivo, no se puede hacer únicamente por zoom”, indicó Heber, al tiempo que añadió que quieren hablar con los que están investigando para conocer “cuáles es la información que están manejando”.

“Hemos reforzado la Republicana, pero me da la sensación de que se ha generado una alarma que está mucho más difundida en función de las redes y el temor de la población, que entendemos, pero creemos que tenemos el tema bastante dominado”, sostuvo.

Quizás al regreso pueda informarlo con mucho más detalle de cómo va esa lucha fronteriza, que yo he dicho y repito que queremos tener un muro de contención en Rivera de delitos de las bandas organizadas del otro lado, entonces eso no solamente lo podemos hacer solo, sino también coordinadamente con el gobierno de Brasil”, acotó.

En otros temas, se refirió al aumento de los salarios dispuestos a los policías tras un acuerdo con legisladores de la coalición semanas atrás. El secretario de Estado recibió a los sindicatos, quienes pretenden conocer “cómo se van a reflejar” estos aumentos dispuestos.

“Nosotros dijimos que íbamos a respetar lo acordado y el acuerdo es empezar a subir desde la gente que tiene un sueldo, a nuestro juicio, sumergido en función de la tarea de riesgo que tiene un policía. No olvidemos que no es como cualquier funcionario público, arriesga su vida defendiéndonos y creemos que esto debe reflejarse no solamente en el respaldo moral, sino también material”, expresó.

En este sentido, afirmó que están trabajando en hacer la escala que, de alguna manera, se pueda llegar a los cincuenta mil pesos nominales a partir del primer mes del 2023. “Esa es la meta, y a partir de ahí, hacer la proyección en los otros escalafones de modo tal que todos tengan una mejora y una recuperación salarial, como merecen”, sostuvo.

“El Ministerio del Interior está dispuesto a hacer traslado de fondos de otros rubros para reforzar y respaldar el aumento. Estamos hablando de economías que tienen que llegar a 11 millones de dólares, nosotros hemos renunciado a algunos programas como para poder respaldar el salario policial y seguramente la Cámara de Diputados va a darles otros cinco que nos están faltando para poder llegar a financiar el aumento comprometido”, concluyó.

Montevideo Portal