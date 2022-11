Heber sobre uso de El Guardián por parte de Astesiano: “Yo mentiras no puedo explicar”

Política

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compareció este lunes ante la Comisión de Convivencia y Seguridad Pública del Senado para brindar explicaciones a los legisladores sobre las cifras de delitos y el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

Después de tres horas, Heber brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que las versiones que trascendieron sobre que Astesiano utilizó el sistema de espionaje El Guardián es “mentira”.

“Una mentira es una mentira. No tiene explicación. No se puede ingresar a El Guardián si no es por un hecho policial que es denunciado en una fiscalía que encuentra elementos para llevar el asunto a un juez, que es quien determina se intervenga. Yo mentiras no puedo explicar. No vengo a hablar del caso, vengo a hablar del sistema y a defenderlo. El sistema de El Guardián es un buen sistema que estamos mejorando para cumplir mejor con la labor de investigación”, expresó Heber.

En esta línea, el jerarca explicó que el sistema El Guardián cada tres meses “tiene que auditarse” por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

“El Guardián tiene que pasar todos los números intervenidos con las órdenes del juez. Y a su vez las operadoras telefónicas les pasa todos los números que están intervenidos con las órdenes del juez. La SCJ coteja que esa información sea idéntica. Si no es así, algo mal está pasando. Hasta ahora no ha pasado eso”, explicó Heber en conferencia de prensa.

En tanto, el senador del Frente Amplio Enrique Rubio señaló que el ministro lo que respondió “son lo que son las reglas de funcionamiento de estos sistemas dentro de los marcos legales”, cuando se le preguntó si podían ser “perforados”.

Montevideo Portal