Policiales

Heber sobre crimen en Pocitos: "No estamos acostumbrados a este tipo de horrores"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comenzó una ronda de reuniones con referentes del espectro político. Esta jornada mantuvo un encuentro con el expresidente Julio María Sanguinetti y luego se reunirá el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, además de otros integrantes del Partido Independiente.



Próximamente, Heber mantendrá encuentros con el senador por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, Edgardo Novick (Partido de la Gente) y dirigentes del Frente Amplio. Heber señaló en rueda de prensa que "el Ministerio del Interior además de ser el ministerio que se tiene que encargar de dar seguridad a la población, en términos generales, es el ministerio político por excelencia".



"El contacto con los otros partidos políticos es fundamental, no para la suerte de la cartera, sino para la comunicación entre partidos. Es un ministerio que tiene que ser muy dialogador, con muchos contactos a nivel político de modo tal de generar la tranquilidad que tiene que tener el sistema político en el Uruguay", agregó.



Heber comentó que "es un placer" escuchar al expresidente Sanguinetti y señaló que fue una charla en la que se vio "el estado de situación" actual de la seguridad.



"Yo tengo un estilo personal que es el mío. La política no ha cambiado, pero cada uno tiene su estilo y su forma de actuar. Yo soy caminador, igual que Jorge (Larrañaga), nos gusta estar en contacto con la gente y que nos pueda plantear sus inquietudes. Ese estilo lo vamos a mantener porque es nuestra esencia como hombres políticos", añadió sobre la continuidad de las políticas y la conducción que tenía el difunto exministro del Interior.



Por otra parte, el ministro se refirió al asesinato de una mujer en Pocitos, del que sería responsable su hija. "Un asesinato que es horrible, está en manos de la Fiscalía en estos momentos", sostuvo. Heber comentó que se aportaron elementos a Fiscalía para procesar a quien se cree que es culpable del hecho.



"El caso está en manos de la Fiscalía. Es un horror lo que pasó, es macabro, y no somos una sociedad acostumbrada a este tipo de errores. Le caerá todo el peso de la ley, espero que así sea", aseguró Heber