Heber dijo que le “alegra muchísimo” fallo que absolvió a dos policías por muerte de Cor

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que “le alegra muchísimo” el fallo de la Justicia que absolvió a los dos policías acusados por la muerte de Santiago Cor en 2020 en Durazno.

Los funcionarios policiales estaban acusados por ser los “presuntos autores de un delito de abuso policial y homicidio a título de dolo eventual”.

“Ustedes saben que yo me trasladé a Durazno a dar mi apoyo. No teníamos ninguna duda de que los policías habían actuado correctamente en función de lo que establece la ley de procedimiento policial”, sostuvo el jerarca de Estado.

“Es una tranquilidad que la jueza haya ratificado esto y no me parece apropiado calificar su actuación, solamente respetar su fallo. Si hubiera sido contrario lo hubiéramos respetado también. Nos alegra muchísimo, sobre todo porque es un gran mensaje de la policía que está comprometida y no tiene que dudar a la hora de tener que actuar cuando la ley de procedimiento policial dice que tiene que actuar”, agregó en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

Heber señaló que el fallo fue “consistente, serio”. La fiscal Bárbara Zapater había pedido cinco años y siete meses de prisión para ambos oficiales. Tras el fallo que declaró inocente a los oficiales, la fiscal tendrá ahora 15 días para apelar la decisión de la Justicia, pero de todos modos Zapater informó este lunes en rueda de prensa que apelará la sentencia.

“A la sentencia la respetamos muchísimo, lamentablemente no la compartimos, tiene muchísimas inconsistencias y fueron muchos los medios de prueba que la doctora no analizó”, afirmó la fiscal del caso, que agregó se presentaron durante el juicio "más de 20 evidencias probatorias".

Cor murió en agosto de 2020 cuando tuvo un accidente en moto tras perder el dominio del motociclo cuando los policías lo perseguían. El joven chocó contra un árbol y las lesiones le provocaron la muerte dos días después.