Policiales

Heber dijo que en el fallo de Policía Científica no se perdió ni se filtró información

“Quiero dejar tranquila a la población de que no hay datos que se pierdan”, dijo el ministro del Interior.

A fines de mayo la Dirección Nacional de Policía Científica reportó que algunos de sus servidores presentaban fallas en el acceso a la información, por lo que personal del Área TIC del Ministerio del Interior concurrió para brindar asistencia.

Allí se constató que dos discos presentaban daños, por lo que se recomendó la contratación de un servicio para la recuperación de la información contenida en estos, informó Informativo Sarandí (690 AM) y confirmaron fuentes policiales a Montevideo Portal.

En un comunicado, el ministerio informó que la Dirección Nacional de Policía Científica contrató a una empresa especializada, que ya trabajó con la cartera, por ejemplo, en 2019, y “una vez realizadas las tareas se conocerá si se puede acceder o no al 100% de la información contenida en los discos”.

Sobre este asunto fue consultado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para conocer cuál era la gravedad del problema y si se recuperarán o no los datos. El secretario de Estado fue enfático en su respuesta: “Quiero dejar tranquila a la población de que no hay datos que se pierdan”.

“Hemos contratado una empresa para poder recuperar toda la información, eso me dio garantías el director de Científica. Nos va a salir unos pesos, lamentablemente”, agregó el titular del Ministerio del Interior en declaraciones a Telemundo.

Asimismo, Heber explicó que el límite de la capacidad de memoria del equipamiento del ministerio fue lo que provocó la falla. Informó que estaban en proceso de abrir una licitación para ampliar la capacidad de almacenamiento, pero reconoció que “no llegaron a tiempo”. “Eso llevó a que colapsara el sistema y pudiéramos tener el riesgo de perderla, pero no lo tenemos”, acotó.

“Ya están trabajando para poder recuperar toda la información. Nos quedamos tranquilos de que lo que ha hecho Científica no se pierde. No hay filtración de información. No se debe a eso. Se debe a deficiencias que tiene el sistema y lo obsoleto de muchos equipos que tenemos que mejorar”, finalizó.