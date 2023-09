Zubía criticó al Gobierno por querer implementar “políticas de izquierda” en seguridad

Política

Montevideo Portal

El diputado del Partido Colorado (Tercera Vía) Gustavo Zubía filmó un video que subió a sus redes sociales, en el que confirma su crítica al gobierno en materia de seguridad.

“¿Qué criticó al gobierno en materia de seguridad? Sí, lo crítico con énfasis. Seguridad fue el tema que íbamos a cambiar, fue con el tema que ganamos las elecciones en el 2019. Hicimos un Compromiso por el País con normas claras, que no se están cumpliendo en este momento. Entre ellas, declarar la emergencia en materia de seguridad, que no se ha declarado. Hicimos la LUC (Ley de Urgente Consideración) con normas clara para que la Policía pudiera actuar y no está actuando. Tenemos 380 homicidios por año y no estamos dando la respuesta que prometimos íbamos a dar en 2019. Esto es hacer el juego al Frente Amplio y todavía se crean nuevas estrategias con las que se propone que los llamados ‘interruptores’ sean reclusos rehabilitados que salgan a convencer a los narcos de que no maten. Absurdo, bajo cualquier criterio que se haya aplicado hasta ahora”, dijo Zubía.

Y añadió: “Cambiamos la orientación y estamos nuevamente en materia dialéctica para enfrentar un fenómeno que hay que enfrentar con mano firme. Con los instrumentos que dio la LUC, con policía activa, Republicana activa y eventualmente con apoyo del Ejército en los barrios que es necesario”.

En la red social X (Twitter), Zubía suscribió: “Lamentablemente se la hacemos fácil al FA. ¿Mejoramos con Larrañaga, pero ahora parece que queremos aplicar políticas de izquierda en seguridad? Lo sostengo enfáticamente, le hacemos el caldo al FA. Lamentable”.

Zubía detalló además que lleva junto a los diputados Eduardo Lust y Mario Colman más de ocho proyectos presentados y solo dos aprobados. “El más importante el de triunvirato para Fiscalía. Duerme en la comisión a pesar de que el presidente dijo que lo apoyaría”, añadió.

Tras la publicación, el diputado colorado recibió el respaldo de la exvicecanciller Carolina Ache, quien expresó: “Gustavo Zubía dice lo que piensa y desde el lugar que ocupa, por el voto ciudadano. Propone y presenta proyectos para cambiar lo que no está bien a su criterio. Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la coherencia que demuestra entre lo que dice y hace es clara. Y no abunda”.

Lamentablemente...se la hacemos fácil al FA.

Mejoramos con Larrañaga, pero ahora parece que queremos aplicar políticas de izquierda en seguridad ??

Lo sostengo enfáticamente:

Le hacemos el caldo al FA...

LAMENTABLE. pic.twitter.com/lJQnGAEOhN — Gustavo Zubia (@GustavoZubia) September 17, 2023

@GustavoZubia dice lo que piensa y desde el lugar que ocupa, por el voto ciudadano, propone y presenta proyectos para cambiar lo que no está bien a su criterio. Se puede estar o no de acuerdo, pero la coherencia que demuestra entre lo que dice y hace es clara y no abunda. https://t.co/AJgj5CH58z — Carolina Ache Batlle (@CarolinaAche) September 17, 2023

Montevideo Portal