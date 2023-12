Heber contra el FA: “Cada letra de ‘dolo’ se la tienen que masticar, tragar y digerir”

Política

Montevideo Portal

En el desenlace de la sesión del Senado de este martes, que tuvo un cruce directo entre Luis Alberto Heber (Partido Nacional) y Charles Carrera (Frente Amplio) por la concesión del puerto de Montevideo, el exministro de Transporte y del Interior dijo que en la oposición se van a tener que “tragar cada una de sus palabras” por acusarlo de dolo en el caso.

El senador Heber planteó debatir este martes el tema como un asunto político y la coalición presentó una declaración sobre el relacionamiento entre los partidos —que salió negativa por 18 votos en 30, pues necesitaba mayoría especial para ser aprobada—. De todos modos, durante el debate, el nacionalista se enfrentó en más de un momento a la oposición.

En su última intervención, Heber dijo que los senadores del Frente Amplio tuvieron un “golpe”, que definió como “el anuncio de otros golpes más”, en relación al archivo de la Fiscalía. “Estaré en esta banca cuando venga el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo [TCA] para poder seguir tapando bocas”, afirmó.

“Esto que me he comido durante dos años y dos meses, de que se anduviera diciendo que yo había cometido dolo, bueno, aquellos que lo dijeron, por lo menos, se tienen que tragar cada una de las letras de esa cortita palabra que se llama ‘dolo’. Cada letra se la tienen que masticar y tragar, y digerir”, agregó.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno archivó la causa contra el exministro Luis Alberto Heber por el acuerdo de concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie, firmado en febrero de 2021. La denuncia penal había sido realizada en setiembre de ese mismo año por los senadores frenteamplistas Enrique Rubio, Charles Carrera y Mario Bergara, quienes consideraron que se trataba de un acuerdo violatorio de la ley y monopólico. El asunto todavía está en consideración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Heber insistió con la acusación que se había hecho a través de declaraciones en los medios de prensa.

“En la justicia penal no se dijo que era por dolo. Se dijo afuera. No en el expediente; yo me acuerdo de que en la interpelación, y donde uno de los senadores había dicho públicamente que había dolo, yo le pedí al senador que fuera a la Justicia y que denunciara por dolo. No dijo nada, no pidió el cuarto intermedio y tampoco fue a la Justicia. Hablaba afuera de que había dolo. El gobierno actual actuó con dolo”, dijo también Heber, mientras mostraba una nota de prensa ilustrada con la foto del senador Carrera.

“Esto para mí es un insulto. Me llamaron delincuente. ¿Alguno cree que no es un insulto decirle a alguien que es un delincuente? Es increíble. Yo lo escuché hoy”, afirmó.

Andrade: “Perdió el respaldo de la colaición”

Además del enfrentamiento con Carrera, el senador frenteamplista Óscar Andrade también tuvo críticas hacia Heber, tanto por la extensión de la concesión del puerto como por su desempeño en Interior a raíz del caso Marset.

“Cuando la asociación del puerto dijimos: esto es turbio. Respetamos el fallo de la Justicia de un negocio que nos sigue pareciendo desastroso. Como nos sigue pareciendo desastroso, y es bueno que Heber esté ahí, que haya ido a comisión a hablar de cuatro informes jurídicos que nunca estaban”, comenzó Andrade.

“Este asunto político tiene mucho de manotazo de ahogado. Heber está en el Senado porque perdió el respaldo de la coalición de gobierno en medio del último escándalo, no por otra cosa. Si fuera por él, estaría en marzo en el Senado, como anunció. El tema es que se sucedieron una cantidad de escándalos espantosos, el más grave de todos, por el que lo íbamos a interpelar, era haber usado el Senado para respaldar a alguien de crímenes aberrantes y atacar a la víctima, y no fue el único”, dijo después.

Luego, el frenteamplista se refirió a la declaración presentada por la coalición de gobierno y señaló a senadores por sus posteos en redes sociales.

“Yo suscribo muchas cosas que están acá, pero me gustaría no suscribirlas solo en el papel, sino en la práctica política. No vale hacer votar al Senado un debate sobre ideas, y después agarramos un Twitter y nos transformamos en cualquier cosa. Repito, la lista es tan larga y tan dura, y tan agresiva… Acá hay colegas que no pueden hacer tres oraciones sin tener un agravio arriba de la mesa”, señaló.

“El debate me parece que tiene mucho de manotazo de ahogado, en el sentido de que se ha estado presente en un montón de situaciones, todas complejas. Y no nos hemos callado la boca ni acá, ni en la prensa, ni en las comisiones”, agregó.

“¿Quieren apostar a un debate razonable? Bueno, pero no agarremos el cuchillo solo por el lado del mango. Miremos cómo ha sido el tratamiento de distintos temas en este tiempo, en muchos casos cayendo más en la descalificación que en el intercambio civilizado”, completó.

