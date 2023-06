Heber: “Yo estoy en el Ministerio del Interior y soy el que hago los pasaportes”

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, encabezó un acto de la Lista 71 del Partido Nacional en el que hizo referencia a los pasaportes, un asunto que trajo mucha controversia por el que entregó el gobierno al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba privado de libertad en el exterior.

Inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países crearon una nueva agrupación que se suma al Partido Nacional y se incorpora a la Lista 71. Este domingo se realizó un evento para oficializarlo, que contó con la presencia de senadores y ministros, como Heber, quien realizó una oratoria.

El ministro destacó la importancia de los documentos oficiales para los inmigrantes, ya que les da la posibilidad de ir a visitar a su familia en su país de origen y luego regresar, no cual no sería una opción en caso de no tenerlo y regresar a su nación.

“Yo estoy en el Ministerio del Interior y soy el que hago los pasaportes... cuidado, eh”, dijo Heber en su discurso. Luego de una carcajada, reconoció que “con gusto” dará los pasaportes para que “puedan tener la oportunidad de ir a visitar a sus familias y volver”.

“El Uruguay quiere y nuestro partido, su Partido Nacional, como decía Gloria [Rodríguez]: nuestro partido, nuestro nacionalismo es un nacionalismo inclusivo”, apuntó.

Luego, cuestionó a los dirigentes de la oposición por las críticas que hacen al gobierno sobre la actual situación del agua.

“Ahora tenemos esta crisis del agua e increíblemente los que no hicieron nada en el pasado son los que hoy nos cobran la cuenta, diciendo como que nosotros somos culpables de esta situación cuando ellos mismos confiesan que se durmieron o que optaron por otras situaciones antes de pensar en el agua para los uruguayos”, expresó.

“Vamos a seguir trabajando para resolver este tema, vamos a resolver la urgencia, pero también el problema a largo plazo. No estamos aquí de paso, no estamos para pensar en las elecciones; estamos para pensar en que las cosas que se tienen que hacer ahora, aunque no tengan resultado en lo inmediato”, agregó.

Heber entiende que estas medidas que se están planteando “van a servir” a todos los uruguayos y a los extranjeros que quieran venir de tener la oportunidad de obtener agua, “que siempre fue un orgullo para nuestro país por su sabor, por su cristalinidad y por su abundancia”.

“Vamos a hacer lo que no hicieron los que tenían que hacer, lo vamos a hacer ahora. Mientras tanto, vamos a tomar medidas paliativas para que a nadie le falte el agua”, indicó.

“Nosotros vamos a seguir con este cambio y creo que el pueblo uruguayo va a entender que este es un gobierno con coraje, con ideas claras, con el rumbo cierto, con un conductor que realmente sabe guiar el barco de nosotros, de los uruguayos y los que ahora son ciudadanos naturales y son bienvenidos al barco”, concluyó.