Heber: “No hay ninguna vigilancia” sobre quienes juntan firmas contra la LUC en Rocha

Política

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó que exista "vigilancia" sobre militantes que trabajan en la recolección de firmas para llevar a referéndum la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El ministro se refirió al tema luego de que este mediodía el exintendente de Rocha, Aníbal Pereyra, presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación que alerta sobre "la creación en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública un evento o novedad" por el que "se dispone el seguimiento e investigación de las personas que están realizando en la ciudad de Rocha la recolección de firmas para habilitar el plebiscito sobre 135 artículos de la LUC".

Pereyra denunció que a dicho evento o novedad "solamente pueden tener acceso quienes están asignados a la investigación del caso, que operan en la Seccional 12 de la ciudad de Rocha, y dependen del Jefe de Zona operacional 1".

Consultado por la prensa sobre el tema en Florida, Heber contó que en la mañana de este hablé con el exintendente. "Lo conozco hace muchos años y me puse a la orden, como tengo que hacerlo. Si mañana hay algún elemento que tengamos que corregir, con mucho gusto", respondió el ministro.

"La información que nosotros tenemos es que no hay ninguna vigilancia. Lo que hay es la garantía para que se pueda generar la recolección de firmas. La policía está obligada a evitar aglomeraciones; entonces, tiene que tener presencia para que no se aglomere la gente y que esto se distribuya, pero no hay ninguna intención ni orden de vigilancia", dijo el ministro.

Heber, que asumió como diputado nacionalista por Rivera en 1985 y fue legislador hasta 2020, dijo que "todos los que conocemos el interior sabemos que la policía, que tiene un amplio conocimiento de la gente del pueblo, no tiene que hacer ninguna investigación para saber cuáles son los militantes o la gente que de alguna manera está trabajando en ese sentido; o sea, no hay ninguna razón" para la vigilancia.

Charla con el jefe

"Eso ya está en el sistema de gestión de seguridad ciudadana, de modo tal de que cualquiera, la fiscal y mucha gente, puede ingresar al mismo para saber que la orden es solamente para dar garantías y evitar aglomeraciones para que no sea este un factor de contagio; nada más. Pero no hay ningún tipo de vigilancia. Los procedimientos de la policía para evitar aglomeraciones llevan cada uno en su pecho una cámara chica Go Pro, para garantizar que los procedimientos se hacen bien", agregó el ministro.

"Cuando se maneja gente que de alguna manera se la tiene que convencer y que no se use ninguna actitud indebida para disolver ninguna aglomeración, sino que esta sea por el razonamiento, por la charla, por el convencimiento y por la propia protección de la población. Entonces, cada policía tiene una cámara que registra su accionar para garantía de todos, incluso mía, de que el policía actuó bien, y de él, para poder defenderse cuando mañana alguien dice ‘no, actuó mal usó violencia, o no usó violencia'. Eso está todo registrado así que de alguna manera nos da garantía de que se está trabajando", explicó luego.

Además, anunció que tendrá "la necesaria charla con el jefe" de Policía de Rocha, pero aclaró que "desde ya se me garantiza que no es de vigilancia ni de pesquisa ni amedrentar a quien en definitiva está recolectando", ya que los agentes filman "para garantizar la acción democrática y para evitar aglomeraciones".

Respuesta

Las palabras del ministro generaron pronto la crítica del senador Charles Carrera, también integrante del MPP, como Pereyra, y exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior.

“Las declaraciones del ministro Heber confirman la denuncia de que se está siguiendo a los militantes que están están juntando firmas para derogar la LUC”, publicó Carrera en su cuenta de Twitter.

El Ministro Heber expresó que los seguimientos se realizaron para garantizar la seguridad de los militantes. Explicación inadmisible! El acto de recolección de firmas es una actividad democrática que no requiere seguimiento policial. ¿Volvieron viejas prácticas? — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) June 25, 2021

"El Ministro Heber expresó que los seguimientos se realizaron para garantizar la seguridad de los militantes. Explicación inadmisible! El acto de recolección de firmas es una actividad democrática que no requiere seguimiento policial. ¿Volvieron viejas prácticas?", agregó el senador.



Allanamientos nocturnos

A su vez, el ministro informó que gestionará reuniones con las bancadas partidarias para que en Uruguay puedan existir allanamientos nocturnos. Anunció, en ese sentido, que es necesario reformar la Constitución.

“Sigo insistiendo que la policía de noche es ciega, sorda y mudo. Mañana podemos estar viendo un asesinato o posible violencia dentro de una casa y no podemos ingresar. Ya no le hablo de una boca de pasta base, porque es el ejemplo que permanentemente se usa; peor todavía: mañana un policía caminando por la calle, dándole noticias al juez, no puede ingresar a una casa cuando sabe que hay riesgo de vida. ‘¡No puedo salvar una vida!’ No puede salvar ese policía una vida”, dijo Heber a la prensa, quien calificó la prohibición de que la policía realice allanamientos nocturnos como un “absurdo”.

En cuanto a la legislación comparada, el ministro destacó que “todo el mundo tiene allanamientos nocturnos, con juez, con la orden del juez, salvo Uruguay y Portugal”, razón por la que quiere “hablar con las bancadas”.

“Podemos esperar. Está ingresando la Rendición de Cuentas, está la fuerza política procurando cuestionar la LUC. Vamos a esperar a que pasen estos episodios, que calmen las aguas. Pero quiero con un mate de por medio quiero hablar con todos los partidos políticos, porque creo que hay proyectos de todos en esto, incluso del Frente Amplo. Vamos a dejar las cuentas de lado y hablemos de temas que realmente precisa la sociedad”, agregó.

El ministro había manejado la posibilidad de que levantar la prohibición sobre los allanamientos nocturnos a través de una ley interpretativa, pero este viernes descartó esa posibilidad. “Uruguay precisa de allanamientos y tenemos que modificar la Constitución. Mire que le he dado vueltas a ver si por el lado interpretativo se puede hacer; no lo puedo hacer”, asumió el ministro, quien se refirió al plebiscito impulsado por Jorge Larrañaga, que promovía cuatro reformas, entre ellas la habilitación de los allanamientos nocturnos con previa autorización judicial, que no logró en 2019 la mayoría absoluta para ser aprobado.

“Cuando esto hace pocos días fue uno de cuatro o cinco temas que fueron plebiscitados, tenemos que ir a plebiscito. Porque se haya plebiscitado se ha cuestionado que no se puede plebiscitar de nuevo, no es verdad”, concluyó el ministro.

La campaña “Vivir sin miedo” fue apoyada por el 46,8% de los votantes, por lo que logró 1.136.298 votos según la Corte Electoral.

Montevideo Portal