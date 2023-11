Heber: “Está claro que el presidente” ordenó reunión en piso 11; “no fue Lafluf”

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, afirmó este lunes en una conferencia de prensa que se renuncia se debió a “circunstancias políticas” y “no de gestión”.

“No son razones de gestión ni que estemos arrepentidos de las cosas que hemos hecho, que en este caso fue solamente para ayudar a Drogas a tener la información que precisaba en el momento”, afirmó en la conferencia de prensa, según consignó Telemundo de Canal 12.

Asimismo, declinó que haya una crisis institucional. “Hay crisis política, y por eso estoy renunciando”, afirmó más adelante ante los medios.

Sobre la reunión en el piso 11 entre el asesor presidencial Roberto Lafluf, el exsubsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y la exvicecanciller Carolina Ache, Heber dijo que “está claro que el presidente dijo que él había ordenado” la realización del encuentro. “No fue Lafluf”, acotó.

Consultado sobre el final de la conferencia de prensa sobre si Maciel le había contado que en ese encuentro se eliminaron los chats, como afirmó Ache, Heber respondió que eso no le fue dicho, sino que el exsubsecretario le informó “cuál era el final de la situación”. “Y me informó que se iban a presentar los chats, que fueron presentados la justicia”, dijo.

El exministro también señaló ante los medios que “el objetivo de las comunicaciones [entre Ache y Maciel] era saber si [Marset] estaba preso”, y señaló que el gobierno no mintió en el Parlamento.

Consultado sobre si había una orden del presidente de excluir los chats de la interpelación, Heber dijo: “Estamos diciendo que no. Para nosotros era irrelevante el contenido. Lo más importante era saber si estaba preso o no estaba preso. La forma en cómo se comunicaron el señor Maciel y Ache no era el tema en cuestión. El tema en cuestión era si está preso o no está preso, que era lo que nos pedía Drogas. Y nos contestar que estaba preso. No hay una intención de ocultar nada. Es irrelevante la situación del contenido, de la forma cómo se comunicaron ambos subsecretarios”.

Además confirmó que retornará al Senado, dijo que el gobierno está comprometido en la lucha contra el narcotráfico, y que obtuvo “resultados”, al destacar distintos aspectos de su gestión al frente de la cartera.

Heber dijo que entre 2015 y 2019 se incautaron, entre cocaína y pasta base, 4.388 kilogramos. En los tres años de esta gestión, fueron 12.865 kilos. “Nosotros sí dimos una batalla contra el narcotráfico. Dura. Y no estamos vencidos. La seguimos dando”, sostuvo. También dijo que hubo en esta gestión más de 3.500 bocas de pasta base cerradas y 5.672 condenados por delitos de narcotráfico.

“Nosotros desmantelamos bandas. Ellos [por el Frente Amplio] desmantelaron las brigadas, ¿y nos vienen a hablar de lucha contra el narcotráfico? ¿Con qué rostro se pueden poner frente a la opinión pública si tenían esta situación”, agregó?.

Heber recordó “el papelón internacional” por la fuga de Rocco Morabito, y remarcó que “eso todavía no se resolvió” en la Justicia.

“La Justicia y la Fiscalía es para algunos casos muy rápida y expeditiva y para otros casos muy lenta”, dijo en otro pasaje de la conferencia Heber, al referirse a la indagatoria por el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Katoen Natie por Terminal Cuenca del Plata. En esa línea, señaló demoras en la resolución a ese caso.

